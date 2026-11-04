165 спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве Псковской области по рукопашному бою

Чемпионат и первенство региона по рукопашному бою состоялись 1 ноября в псковском универсальном спортивном комплексе «Олимп» при поддержке Министерства спорта Псковской области и партнеров федерации. Всего в соревнованиях приняли участие 165 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Гдовского, Печорского и Пыталовского муниципальных образований, а также гости турнира - команда из Санкт-Петербурга, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации рукопашного боя Псковской области.

Фото: Михаил Глущенко

В командном зачете места распределились следующим образом:

1 место – сборная команда Пскова

2 место – сборная команда Печорского муниципального округа

3 место – сборная команда Гдовского муниципального округа

Цель проведения этих соревнований – формирование новой сборной региона для участия в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа России, всероссийских соревнованиях, повышение спортивного мастерства и выполнение спортивных разрядов.

Соревнования проводились в возрастных категориях 12-13, 14-15, 16-17, 18 лет и старше, в рамках турнира также состоялось неофициальное детское первенство среди детей 10-11 лет по адаптированным под возраст правилам.

На открытии соревнований с приветственным словом к спортсменам обратился глава города Пскова Станислав Стармолотов.

Почетным гостем турнира стал председатель Псковского областного отделения Российского детского фонда, председатель Псковского регионального отделения «Деловой Россит» Дмитрий Мельников.

Главным судьей соревнований работал судья всероссийской категории Андрей Синяев.