В Пскове весной появится поле для хоккея на траве

В Пскове весной планируют приступить к обустройству поля для хоккея на траве. Необходимое покрытие уже завезли в регион, однако установить его до наступления холодов не удалось. Параллельно в Гдове развивают направление индор-хоккея и готовят программу подготовки юных спортсменов. В перспективе псковские команды рассчитывают выйти на межрегиональный и международный уровень, об этом депутат Государственной Думы, президент Федерации хоккея на траве России Антон Мороз рассказал в эфире радио «ПЛН.FM» (102.6).

Парламентарий, возглавляющий Всероссийскую федерацию хоккея на траве, отметил, что развитие этого вида спорта в Псковской области остается одним из приоритетных направлений его деятельности. В августе 2025 года он выступил с инициативой создания региональной федерации хоккея на траве. Организацию сформировали на базе Гдовского района.

Одним из первых крупных мероприятий стал этап Кубка России, который прошел на территории Псковской области. По оценке Мороза, соревнования удалось провести на высоком организационном уровне благодаря поддержке региональных спортивных структур и муниципальных служб.

«Сейчас мы делаем первые уверенные шаги. Как вы знаете, мы провели этап Кубка России на территории Псковской области. Он прошел на самом высоком уровне. Благодарю за это комитет по спорту, Министерство спорта Псковской области и вице-губернатора, которые поддерживали проведение мероприятия. Все службы, которые работали над проведением мероприятия, оказали максимальное содействие. Это тоже очень важно», — рассказал депутат.

Следующим этапом станет создание постоянной инфраструктуры для тренировок. По словам Антона Мороза, покрытие для поля уже доставили, однако из-за погодных условий его монтаж перенесли на весну.

«Мы завезли сейчас поле. К сожалению, не успели его поставить до холодного промежутка времени. Сейчас его просто неэффективно устанавливать. Начнем устройство поля сразу после схода снега весной. Весной у нас появится поле для хоккея на траве в городе Пскове», — сообщил он.

Еще одним направлением стало развитие индор-хоккея в Гдове. Для тренировок уже имеется подходящая площадка, позволяющая привлекать к занятиям детей и подростков.

В ближайшие три-пять лет федерация намерена сосредоточиться не только на развитии взрослого игрового направления, но и на формировании детско-юношеских спортивных школ. В качестве базовых территорий рассматриваются Псков и Гдов. Дополнительные возможности для сотрудничества открывает близость Ленинградской области, где хоккей на траве также развивается, в частности в Сланцах.

«Есть возможность уже коммуницировать, есть возможность обмениваться опытом, есть возможность проводить соревнования даже межрегиональные, чтобы дети потихонечку подрастали, росли в своей технической и тактической оснащенности и понимали, что такое полноценный соревновательный процесс», — пояснил Антон Мороз.

Отдельное внимание федерация уделяет организационным вопросам. Сейчас подбирается руководитель региональной структуры, поскольку сам депутат в связи с работой на федеральном уровне уже не сможет занимать эту должность. По его словам, кандидатура есть среди местных жителей, вовлеченных в спортивную деятельность.

Кроме того, парламентарий обсудил с руководителем партийного проекта «Детский спорт» возможность включения хоккея на траве в программу развития детского спорта. Это должно открыть дополнительные возможности для финансирования и поддержки дисциплины со стороны региональных и федеральных органов власти.

В перспективе федерация рассчитывает, что воспитанники спортивных школ Псковской области смогут войти в состав региональной команды, а затем принимать участие в международных соревнованиях.

Антон Мороз добавил, что российские спортсмены и федерация сталкиваются с административными препятствиями при участии в международных мероприятиях, в том числе с визовыми ограничениями и дополнительными антидопинговыми требованиями. Однако он выразил уверенность, что эти трудности удастся преодолеть.