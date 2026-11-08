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Псковские каратисты завоевали три «золота» и два «серебра» на «Кубке Махачкалы»

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6-8 ноября в Махачкале проходили Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Махачкалы». Сборная Псковской области была представлена спортсменами спортивной школы Бригантина и клуба Будокан Атэми, сообщил Псковской Ленте Новостей председатель спортивной Федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фото: Антон Потебня

Результаты выступления команды:

Золото

  • Александр Иванов, Ката, 14-15 лет
  • Василиса Кугут, Ката, 10-11 лет
  • Никита Ершов, Ката, 10-11 лет

Серебро

  • Григорий Постобаев, В/К, 12-13 лет, 55 килограмм
  • Иван Семенов, В/К, 12-13 лет, 55 килограмм

Иванов Александр выполнил норматив для присвоения разряда Кандидат В Мастера Спорта.

Тренируют спортсменов Ермолов Евгений, Шалыгин Михаил и Потебня Антон.

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