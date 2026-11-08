Псковские каратисты завоевали три «золота» и два «серебра» на «Кубке Махачкалы»

6-8 ноября в Махачкале проходили Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Махачкалы». Сборная Псковской области была представлена спортсменами спортивной школы Бригантина и клуба Будокан Атэми, сообщил Псковской Ленте Новостей председатель спортивной Федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фото: Антон Потебня

Результаты выступления команды:

Золото

Александр Иванов, Ката, 14-15 лет

Василиса Кугут, Ката, 10-11 лет

Никита Ершов, Ката, 10-11 лет

Серебро

Григорий Постобаев, В/К, 12-13 лет, 55 килограмм

Иван Семенов, В/К, 12-13 лет, 55 килограмм

Иванов Александр выполнил норматив для присвоения разряда Кандидат В Мастера Спорта.

Тренируют спортсменов Ермолов Евгений, Шалыгин Михаил и Потебня Антон.