Более 100 спортсменов из разных регионов России собрались в Себежском округе на соревнования по спортивному туризму

Более 100 спортсменов из разных регионов России собрались в Себежском муниципальном округе на соревнования по спортивному туризму. Межрегиональный турнир по пешеходным дистанциям впервые прошёл в Псковской области 7 и 8 ноября. Местом проведения стал посёлок Сосновый Бор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.



Фото: Псковский парламент / Мах

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Вологодской, Новгородской, Ленинградской, Калининградской, Тульской и Смоленской областей, а также Санкт-Петербурга.

«Соревнования по спортивному туризму такого уровня впервые проводятся на территории региона. География участников действительно впечатлила: чтобы принять участие в наших стартах, команды летели на самолётах и ехали поездами из разных уголков страны, преодолевая сотни километров», - отметила депутат Псковского областного Собрания депутатов Дарья Козьякова на открытии турнира.

Одновременно с межрегиональными соревнованиями прошёл традиционный областной этап «Золотая восьмёрка», который собрал около 170 участников.

Псковскую область представили команды из Великих Лук, Плюссы и Себежа. Спортсмены готовились к соревнованиям под руководством тренера Александра Белова.