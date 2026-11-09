 
Спорт

Более 100 спортсменов из разных регионов России собрались в Себежском округе на соревнования по спортивному туризму

0

Более 100 спортсменов из разных регионов России собрались в Себежском муниципальном округе на соревнования по спортивному туризму. Межрегиональный турнир по пешеходным дистанциям впервые прошёл в Псковской области 7 и 8 ноября. Местом проведения стал посёлок Сосновый Бор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.


Фото: Псковский парламент / Мах

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Вологодской, Новгородской, Ленинградской, Калининградской, Тульской и Смоленской областей, а также Санкт-Петербурга.

«Соревнования по спортивному туризму такого уровня впервые проводятся на территории региона. География участников действительно впечатлила: чтобы принять участие в наших стартах, команды летели на самолётах и ехали поездами из разных уголков страны, преодолевая сотни километров», - отметила депутат Псковского областного Собрания депутатов Дарья Козьякова на открытии турнира.

Одновременно с межрегиональными соревнованиями прошёл традиционный областной этап «Золотая восьмёрка», который собрал около 170 участников.

Псковскую область представили команды из Великих Лук, Плюссы и Себежа. Спортсмены готовились к соревнованиям под руководством тренера Александра Белова.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026