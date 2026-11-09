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«Железные люди»: Предприниматель Евгений Диденко о Бизнес-клубе, «жуке» спорта и энергии счастья

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Железные люди». Гость студии – предприниматель, бизнес-знаток, руководитель Бизнес-клуба, спортсмен, гонщик с препятствиями, участник массы забегов, гонок и трейлов Евгений Диденко.

Ведущий Георгий Пономарев поговорит с ним о том, как совмещать активную спортивную и бизнес-жизнь и как их «вставить» в 24 часа дня. Также гость студии расскажет о целях и деятельности своего Бизнес-клуба и о том, что в нем объединяет предпринимателей.

Кого первым в семье Евгения Диденко укусил «жук» спорта? На его взгляд, могут ли разные увлечения супругов внести разлад в отношения? Почему смотреть в одну сторону важнее, чем друг на друга? Откуда берется энергия счастья? Об этом и не только – в выпуске.

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