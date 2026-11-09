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Фестиваль адаптивных видов спорта пройдет в Пскове 14 ноября

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Фестиваль адаптивных видов спорта «Безграничные возможности» состоится в спортивном зале «Олимп» (деревня Борисовичи, улица Балтийская, дом 11А) в Пскове 14 ноября, сообщили представители школы адаптивного спорта в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Афиша: школа адаптивного спорта / «ВКонтакте»

На данный момент уже стартовала регистрация на фестиваль адаптивных видов спорта. Как отметили организаторы мероприятия, это не просто соревнования, а настоящий праздник силы духа, поддержки и единства.

На фестивале будут представлены различные виды соревнований: от армрестлинга и пауэрлифтинга до тактической стрельбы, метания ножей и сборки‑разборки оружия. А для тех, кто ценит стратегию и точность, - нарды и дартс.

Также по окончанию соревновательных мероприятий будет проведен розыгрыш призов от партнеров и главный сюрприз - трёхдневный отпуск в Москве с экскурсией и проживанием.

«Приходите всей семьей, приводите друзей — здесь каждый найдет свое место и почувствует: ваши возможности действительно безграничны! Давайте вместе создадим праздник, который запомнится надолго», — заключили в школе адаптивного спорта.

Напомним, в 2026 году при поддержке Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере и координации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации проводится Всероссийский конкурс-премия «Безграничные возможности», направленный на признание достижений граждан с инвалидностью, а также выявление и поддержку лучших практик создания доступной и инклюзивной среды.

Программа конкурса включает 12 номинаций, объединенных в два тематических направления: «Люди без границ», посвящённое личным и семейным достижениям, и «Норма жизни», предусматривающее оценку практик организаций, некоммерческого сектора, бизнеса и региональных команд в сфере обеспечения доступности и инклюзии.

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