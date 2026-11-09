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Пскович завоевал «золото» на первенстве России по рукопашному бою среди школьников

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Пскович Вадим Ершов стал победителем первенства России по рукопашному бою среди школьников, которое проходило со 2 по 6 ноября в Рязани. Юный спортсмен завоевал золотую медаль в возрастной категории 10–11 лет и весе до 57 килограммов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила президент Федерации рукопашного боя Псковской области Дина Дымова.


Фотографии: Дина Дымова

За победу на соревнованиях боролись 779 спортсменов из 39 регионов России. Псковскую область представляли трое участников: Вадим Ершов, Руслан Васильев и Полина Морозова. Лучший результат среди псковичей показал Вадим Ершов, поднявшись на высшую ступень пьедестала. К соревнованиям его подготовили тренеры Михаил Савеленко и Виктор Иваненков.

Руслан Васильев и Полина Морозова остались без медалей, но, как отметили в федерации, показали упорную борьбу и получили ценный соревновательный опыт.

 

В судейскую бригаду первенства России от Псковской области вошёл Андрей Синяев.

В Федерации рукопашного боя также поблагодарили Михаила Савеленко за организацию поездки спортсменов на соревнования.

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