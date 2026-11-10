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Спортсмены Псковской области завоевали три медали на Всероссийских соревнованиях по зимнему плаванию

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Спортсмены Псковской области завоевали три медали на Всероссийских соревнованиях по зимнему плаванию «Ледостав». Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах, в этом году в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из сборных команд 10 субъектов РФ.

Фотографии: Михаил Ведерников / Мах

«Ледостав» включен в Единый календарный план России и международный календарь IISA, а кроме того, соревнование стало отборочным этапом на Чемпионат мира 2027 года в Румынии. Сами состязания прошли на Гребном канале в Санкт-Петербурге.

Как отметил Михаил Ведерников, Псковскую область достойно представили четверо спортсменов, которые выполнили квалификационные нормативы: Виктор Иванов завоевал серебро на дистанции 200 метров брассом (С2) и бронзу на 50 метрах брассом (С2), Александр Малиновский взял бронзу на 50 метрах вольным стилем (D), Артур Мордовцев занял IV место на 200 метрах вольным стилем (S, абсолют), а Марк Мордовцев – IV место на дистанции 100 метров брассом (S, абсолют).

 
«Поздравляю наших пловцов с отличными результатами», — заключил Михаил Ведерников.

 

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Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

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