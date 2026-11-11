Новая жизнь с понедельника: сколько стоит подружиться со спортом в Пскове

«Всё, с понедельника точно начинаю новую жизнь» - фраза, которую хотя бы раз произносил каждый. Лично я уже сбилась со счёта, сколько раз давала себе это обещание. В «новой» жизни найдётся место утренним пробежкам, правильному питанию и тренировкам три раза в неделю. Уже вижу себя бодрой, подтянутой и полной энергии. Мне осталось только дождаться понедельника. Желательно следующего. А лучше - после праздников.

Наступает тот самый понедельник, и ты «приземляешься». Отговорки появляются сами по себе: работа, усталость и тысяча неотложных дел. Утром поспать подольше, вечером - поскорее отдохнуть. А тут ещё погода не радует, времени не хватает, да и цены на абонемент в спортзал «кусаются». Страшно однажды осознать, что жизнь прошла в ожидании подходящего момента, который так и не наступил. Причина отложить перемены найдётся всегда. И сколько ещё понедельников должно пройти, прежде чем придёт осознание: «Нужно что-то менять».

11 ноября, в Международный день фитнеса, Псковская Лента Новостей разбирается, что мешает людям наконец подружиться со спортом, сколько стоит привести себя в форму в Пскове и обязательно ли ради этого безвылазно тренироваться в зале.

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Абонемент в новую жизнь

Предположим: с отговорками покончено - решение заняться спортом принято окончательно и бесповоротно. Назад пути нет. Но теперь перед нами встаёт вопрос: куда идти и сколько за это придётся заплатить?

Стоимость тренировок зависит от клуба, формата занятий и выбранного абонемента. Чтобы выяснить, во сколько псковичам обходится спортивная жизнь, мы решили сравнить стоимость занятий в нескольких фитнес-клубах города, представленных на сервисе «Яндекс Карты».

Важно понимать, что у каждого фитнес-клуба свои преимущества и предложения. Одни предлагают более выгодные утренние и дневные абонементы, другие привлекают посетителей скидками на первое занятие или пробными тренировками с тренером. Для пенсионеров и молодёжи могут действовать специальные тарифы, а для тех, кто предпочитает заниматься в компании, - сплит-тренировки на двоих или занятия в мини-группах.

На стоимость влияет и возможности абонемента: временно заморозить клубную карту, безлимитно посещать групповые занятия, пользоваться бассейном, сауной или хамамом - всё это входит в стоимость или оплачивается отдельно. Не стоит забывать о программах лояльности и сезонных акциях.

Чтобы сравнение получилось понятным, я решила не углубляться во все тонкости предложений, а взять за основу обычную стоимость месячных и годовых абонементов (где они есть), а также персональных тренировок без учёта скидок и дополнительных бонусов.

Итак, месячный абонемент в рассмотренных фитнес-клубах обойдётся псковичам в сумму от 3 000 до 3 600 рублей. Разница между предложениями составляет 600 рублей. Если заниматься трижды в неделю, то есть примерно 12 раз в месяц, одно посещение обойдётся в 250-300 рублей.

Годовой абонемент позволяет существенно сэкономить. В одном из фитнес-зале он стоит 22 тысячи рублей - в пересчёте около 1 833 рублей в месяц. В других двух, год занятий обойдётся в 23 980 рублей, или примерно 1 998 рублей в месяц.

Получается, что занятия в фитнес-клубе не обязательно требуют огромных расходов. Однако даже несколько тысяч рублей в месяц для кого-то могут стать ощутимой нагрузкой на семейный бюджет. Особенно если спортом хотят заниматься сразу несколько членов семьи.

И всё же деньги - далеко не единственная причина, по которой мы откладываем тренировки. Ведь даже оплаченный на год вперёд абонемент не гарантирует, что его владелец будет регулярно появляться в спортзале. Проверено на личном опыте.

«То времени нет, то денег»: что мешает псковичам заниматься спортом

С ценами разобрались, осталось только найти время и желание. Но именно на этом этапе у многих начинаются трудности. Кто-то не может выкроить свободный вечер, кто-то ищет компанию для тренировок, а кто-то признаётся, что главная преграда - лень.

Чтобы выяснить, что на самом деле мешает людям подружиться со спортом, мы решили спросить самих псковичей.

26-летний Виталий признаётся, что сейчас спорт в его жизни отсутствует. Главные причины - нехватка времени и лень. Раньше молодой человек покупал абонемент, но со временем перестал ходить из-за отсутствия мотивации. При этом на занятия он готов тратить две-три тысячи рублей в месяц, а на тренера - ещё 15-20 тысяч.

«Нужна собственная мотивация», - уверен Виталий.

34-летний Денис перестал заниматься спортом после переезда. По его словам, теперь ему не хватает компании и свободного времени. На фитнес мужчина готов выделять от пяти до десяти тысяч рублей в месяц, а стоимость месячного абонемента в 3-3,5 тысячи считает приемлемой.

«Когда наступал назначенный срок, почти всегда находилась причина его перенести», - признался он, вспоминая обещания вернуться к тренировкам.

А вот 23-летняя Кристина регулярно занимается спортом и платит 2 700 рублей за восемь тренировок. Правда, и в её жизни был период, когда из-за эмоционального выгорания и нехватки времени занятия пришлось отложить. Вернуться к ним помог отпуск, во время которого девушка тренировалась почти каждый день.

«Когда я сбросила пару килограммов, стала чувствовать себя свободнее и увереннее. А результат заставляет двигаться дальше», - поделилась Кристина.

Три человека - три разные истории. Виталий ждёт мотивации, Денису не хватает времени и компании, а Кристина уже нашла свой стимул продолжать занятия. И хотя все трое по-разному оценивают необходимость фитнес-клуба, в одном их ответы сходятся: одних денег на абонемент недостаточно, чтобы спорт стал привычкой.

Мастера оправданий

Купить годовой абонемент и забросить тренировки через месяц - дело житейское. Казалось бы, деньги уже потрачены, значит, должен появиться стимул заниматься. Но на деле всё оказывается сложнее. Почему так происходит, Псковской Ленте Новостей объяснил директор фитнес-клуба «Супер фитнес», ведущий программы «Железные люди» на радио «ПЛН FM» Георгий Пономарев.

По его словам, проблема знакома людям во всём мире. Особенно ярко она проявляется перед Новым годом, когда мы обещаем себе правильно питаться, заниматься спортом и наконец изменить жизнь. Но уже в первые дни праздников начинаем нарушать собственные обещания.

«Одно дело чего-то желать, хотеть, а другое дело - ставить цели. Есть новогодние желания у людей, а есть цели, когда ты в действительности что-то запланировал и последовательно, пошагово к этому идёшь», - объяснил тренер.

При покупке годового абонемента люди нередко рассчитывают ещё и сэкономить. Ведь в пересчёте на месяц длительное посещение клуба обходится дешевле. Вот только экономия теряет смысл, если спустя несколько недель тренировки прекращаются.

Георгий Пономарев отмечает, что заставлять себя заниматься спортом бывает тяжело. Особенно когда после рабочего дня хочется остаться дома. И здесь проявляется ещё одна человеческая особенность - умение находить оправдания.

«Люди - они мастера алиби, они мастера оправданий. И поэтому после того, как им становится чего-то сильно не хочется, например, идти на тренировку, потому что лениво, тяжело, погода плохая, хочется дома потюленить, в этот момент всегда у человека появятся объективные причины, почему ему этого не делать», - рассказал Георгий Пономарев.

Мотивация только на неделю

Даже если удалось победить лень и начать тренироваться, впереди ждёт новое испытание - дисциплина. Почему первоначальный энтузиазм быстро проходит и какие ошибки совершают новички, рассказала фитнес-тренер Юлия Шумакова.

«Когда человек чётко понимает, для чего идёт в зал, видит конкретную цель - это одна история. А когда идёт, потому что модно, полезно или потому что ходят друзья, первое время он занимается на энтузиазме. Но очень быстро всё это проходит, и начинаются отговорки: нет денег на тренера, на абонемент, не хватает времени», - объяснила Юлия Шумакова.

Ещё одна распространённая ошибка - завышенные ожидания. Насмотревшись на спортивных блогеров, новички хотят добиться такой же фигуры за считаные недели. А когда результата нет, разочаровываются и бросают занятия.

«Я всегда говорю на тренировках: не надо ни на кого смотреть - ни на блогеров, ни на меня, ни на других тренеров. Не надо делать из себя кого-то, делайте из себя себя. У вас есть свои особенности, мы можем прекрасно всё это скорректировать, добиться результатов и увидеть, как на самом деле может выглядеть ваше тело. Любите это и стремитесь к этому», - советует тренер.

Когда быстрых перемен не происходит, энтузиазм постепенно исчезает. Такое поведение тоже можно понять

Десять тысяч шагов

Я прекрасно понимаю, что далеко не каждому по карману ежемесячно оплачивать абонемент в фитнес-клуб, а тем более занятия с персональным тренером. В таком случае есть хорошая альтернатива - обычная ходьба.

Наверняка каждый слышал о знаменитых десяти тысячах шагов в день. Эта цифра давно стала своеобразным символом здорового образа жизни. Но проходить именно столько вовсе не обязательно. Даже небольшие регулярные прогулки приносят пользу здоровью, особенно если большую часть дня вы проводите сидя.

А если хочется чего-то большего, можно попробовать домашние тренировки. По словам Юлии Шумаковой, для начала необязательно покупать дорогое оборудование.

«Можно прекрасно заниматься дома, почему нет? Базовый набор фитнес-резинок, эспандеров стоит недорого. Можно взять бутылку с водой вместо гантели. Конечно, без постоянного увеличения рабочих весов и тренажёров не будет таких результатов, как нам показывают блогеры в интернете. Но будет тонус, хорошее самочувствие. Самое главное - дисциплина и регулярность», - отметил тренер.

При этом Юлия рекомендует условно здоровым людям заниматься примерно три раза в неделю по часу, не забывая о ежедневной активности. А тем, кто только начинает свой спортивный путь, важно подбира