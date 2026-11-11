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Псковский курсант завоевал бронзу на турнире по грэпплингу в Пскове

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Курсант третьего курса Псковского филиала университета ФСИН России Евгений Косьмин стал бронзовым призером открытого ковра по спортивной борьбе (грэпплинг No-Gi) «Wrestling Control». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе университета.

Фото: Псковский филиал университета ФСИН России

Соревнования прошли в Пскове. В них приняли участие около 150 спортсменов разных возрастных категорий из Псковской и Ленинградской областей, а также Санкт-Петербурга.

Евгений Косьмин завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 71 кг.

«Грэпплинг требует хорошей физической подготовки, тактического мышления и умения быстро принимать решения во время схватки. Турнир позволил проверить свои силы в борьбе с достойными соперниками и получить новый опыт. Рад, что удалось подняться на пьедестал», – поделился курсант.

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