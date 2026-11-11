Счетная палата проверила эффективность расходов на спортивную инфраструктуру в 2022–2026 годах

Депутат Государственной думы от Псковской области Антон Мороз принял участие в заседании Комитета Госдумы по физической культуре и спорту под председательством Олега Матыцина. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: Антон Мороз / МАХ

Ключевым вопросом заседания стало заключение по отчету Счетной палаты о проверке эффективности расходования бюджетных средств, направленных на развитие спортивной инфраструктуры в 2022–2026 годах.

«Важно, чтобы каждый рубль, направленный на спорт, давал реальный результат – повышал его доступность для граждан», – отметил Антон Мороз.

Также депутаты обсудили развитие спортивной промышленности, в том числе укрепление российского производства спортивного инвентаря и его доступность для школ и секций.

Кроме того, на заседании утвердили план работы комитета и ряд организационных положений