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Псковские школьники завоевали «золото» и «серебро» на финале Всероссийского проекта «Вызов Первых»

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Школьники Псковской области завоевали две медали в финале Всероссийского проекта «Вызов Первых». Команда «Псковские барсы» заняла первое место по шахматам, а ученики школы №2 Дедовичского муниципального округа стали серебряными призёрами по мини-футболу. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Max. 

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Max

Финал соревнований прошёл на федеральной территории «Сириус» и собрал две тысячи участников со всей России. Псковскую область представили несколько школьных команд. Лучший результат показали «Псковские барсы», которые одержали победу в шахматных соревнованиях. Второе место в мини-футболе заняли ученики средней школы №2 Дедовичского муниципального округа.

Также в финале выступили команды «Шелонь» и «Полонская СОШ» из Порховского муниципального округа. Ребята соревновались с представителями других регионов страны.

 

Михаил Ведерников поздравил школьников с успешным выступлением и поблагодарил наставников, родителей и региональное отделение «Движения Первых» за подготовку участников. «Именно такая сплочённая работа помогает раскрывать потенциал каждого ребёнка», - добавил губернатор.

Всероссийский проект «Вызов Первых» реализуется в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети».

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Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

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