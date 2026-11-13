Футбольные школы Псковской области опустились в рейтинге ОФФ «Северо-Запад»

Объединение федераций футбола «Северо-Запад» формирует рейтинг спортивных школ с 2023 года. В него входят клубы, участвующие в юношеской футбольной лиге Северо-Запад. Как сообщили в организации, футбольные школы Псковской области опустились в рейтинге на более низкие позиции.

Изображение сгенерировано нейросетью

Рейтинг оценивает работу спортшколы по шести ключевым направлениям: «Спорт», «Лицензирование и менеджмент», «Медиа», «Маркетинг», «Управление» и «Дисциплина». Среди критериев используются следующие оценки: спортивные результаты в сезоне ЮФЛ Северо-Запад, прохождение процедуры лицензирования, уровень инфраструктуры стадиона и менеджмента, организация трансляций и фотосъемки матчей, качество ведения интернет-ресурсов, проведение маркетинговых активностей, выполнение коммерческих требований, прохождение заявочной кампании, организация логистики и финансовая отчетность, а также количество дисциплинарных нарушений.

Работа по каждому из шести направлений оценивается от 0,5 до 5 баллов. Итоговый рейтинг формируется из суммы баллов, набранных спортшколами.

Рейтинг спортивных школ — 2026 выглядит следующим образом:

1. «Череповец», Вологодская область — 25 баллов;

2. «Кировец-Восхождение», Санкт-Петербург — 24;

3-5. СШ «Электрон», Великий Новгород — 21,5;

3-5. ФК «Балтика», Калининград — 21,5;

3-5. СШ «Ленинградец», Ленинградская область — 21,5;

6-7. СШ-7 Петрозаводск — 21;

6-7. ФК «Псков» — 21;

8. «Динамо-Вологда» — 19;

9. СШОР «Экспресс», Великие Луки — 18,5;

10. СШОР-5 Калининград — 18.

По сравнению с рейтингом-2025 ФК «Псков» опустился на несколько позиций: ранее он занимал вторую строчку рейтинга. Великолукская СШОР «Экспресс» по сравнению с прошлым годом опустилась на один пункт списка: в 2025 году школа занимала восьмое место.

Шестой сезон ЮФЛ Северо-Запад прошел с 16 мая по 10 октября 2026 года. В турнире выступили десять спортивных школ из семи регионов СЗФО. Соревнования были проведены в двух возрастных категориях — среди юношей 2010 и 2011 годов рождения.