Сборная Псковской области в седьмой раз подряд стала сильнейшей на СЗФО по кудо

Сборная Псковской области уже седьмой год подряд сохраняет статус сильнейшей команды СЗФО. Фестиваль городов, Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по кудо прошли в Пскове, сообщили в министерстве спорта Псковской области.

Фотографии: министерство спорта Псковской области

В фестивале городов приняли участие более 160 спортсменов из восьми городов.

В церемонии открытия участвовала министр спорта Псковской области Лилия Аюпова.

Сборная города Пскова стала победителем фестиваля, завоевав 17 золотых, 14 серебряных и девять бронзовых медалей. Также спортсмены получили семь специальных наград в индивидуальных номинациях.

На Первенстве СЗФО сборная Псковской области заняла 1-е общекомандное место с результатом 12 золотых, 11серебряных и 13 бронзовых медалей. Ульяна Деменева заняла первое место среди девушек 12–13 лет.

По итогам состязания команда получила 24 путёвки на Первенство России.

На Чемпионате СЗФО псковичи также стали первыми в общекомандном зачёте, завоевав четыре золотых, две серебряных и три бронзовых медалей медали и шесть путевок на Чемпионат России 2027 года.

Отбор на Чемпионат и Первенство мира по кудо пройдет в октябре 2027 года в Токио.

«Отдельная благодарность Псковскому областному отделению Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация КУДО России» и лично Илье Дмитриевичу Кучерову за вклад в развитие и популяризацию КУДО в Псковской области, организацию соревнований и поддержку спортсменов! Поздравляем спортсменов и тренеров! Желаем новых побед!» - резюмировали в министерстве.