Псковские каратисты завоевали 18 медалей на детском открытом фестивале по каратэ WKF, который прошёл 15 ноября в Кировске Ленинградской области. Регион представили воспитанники спортивной школы «Бригантина» и клуба «Будокан Атэми». Об этом Псковской Лете Новостей сообщил председатель спортивной федерации каратэ города Пскова Антон Потебня.



Фото здесь и далее: Антон Потебня

В копилке псковской команды пять золотых, две серебряные и 11 бронзовых наград.

Победителями соревнований стали Глеб Екимов (категория 8-9 лет), Фёдор Иванов (до 27 кг, 8-9 лет), Василиса Ветлужских (до 40 килограмм, 10–11 лет), Ульяна Федотова (до 35 килограмм, 10-11 лет) и Иван Боловин (до 40 килограмм, 10-11 лет).

Серебряные медали завоевали Мартин Вонс (категория, 8–9 лет) и Максим Ведерников (до 45 килограмм, 10-11 лет).

Бронзовыми призёрами стали Тимофей Вахрушев, Виктория Карпова, Вероника Череватенко, Арина Сыджилова, Мария Подмошина, Андрей Мосягин, Егор Слюсар, Ксения Кастыря, Лиана Ревазян, София Иванова и Константин Шипов.

Спортсменов подготовили тренеры Евгений Ермолов, Дмитрий Хорошев, Дарина Сергеева, Исфандияр Нуритдинов, Михаил Шалыгин, Максим Степанов и Антон Потебня.