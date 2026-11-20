Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России» стартовали сегодня, 20 ноября, в спортивном комплексе «Стрелец» в Великих Луках. В турнире принимают участие 852 спортсмена из разных регионов страны. Псковскую область представляют великолукские лучники, сообщили в городской администрации.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Торжественная церемония открытия прошла перед началом соревнований. Участников, тренеров и судей поприветствовали представители городской власти и Российской федерации стрельбы из лука.

Заместитель главы Великих Лук Сергей Агарёв от имени главы города Николая Козловского отметил, что для муниципалитета большая честь вновь принимать соревнования такого масштаба. Он выразил надежду, что турнир станет для молодых спортсменов важным этапом на пути к новым достижениям.

Заместитель главы администрации города Екатерина Семёнова подчеркнула, что «Надежды России» — одни из ключевых соревнований для молодых лучников. Успешное выступление на турнире даёт спортсменам возможность попасть в молодёжную сборную страны.

«Убеждена, что условия, созданные для лучников в специализированном комплексе „Стрелец“, построенном по программе „Газпром – детям“ благодаря поддержке председателя правления компании "Газпром“ Алексея Борисовича Миллера, позволят спортсменам проявить все свои способности и мастерство», — отметила Екатерина Семёнова.

Участников также приветствовал президент Российской федерации стрельбы из лука Зоригто Манханов. Он пожелал спортсменам успешных выступлений и высоких результатов.

Впереди у лучников соревновательные дни, по итогам которых определят сильнейших участников турнира.