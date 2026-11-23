Генеральный директор Плюсского перерабатывающего комбината Константин Новинский завоевал серебряную медаль VIII чемпионата мира по шахбоксу. Соревнования проходили в Турции с 16 по 22 ноября, сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Плюсский перерабатывающий комбинат / ВКонтакте

В чемпионате приняли участие представители 18 стран. Константин Новинский вошел в состав сборной России и выступил в весовой категории до 92 кг среди мужчин старше 40 лет.

По итогам соревнований он занял второе место, уступив в финальном поединке представителю Франции по времени в шахматной части состязания.

«К сожалению, в финале пришлось уступить французу по времени в шахматах. Но общие итоги нашей сборной впечатляют — 12 золотых, семь серебряных и 11 бронзовых медалей», — сообщил Константин Новинский.

По итогам чемпионата сборная России завоевала 30 медалей: 12 золотых, семь серебряных и 11 бронзовых.

Шахбокс — гибридный вид спорта, который сочетает шахматы и бокс в чередующихся раундах. Основная концепция — объединение предельной интеллектуальной концентрации и высокой физической нагрузки.