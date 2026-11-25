К строительству центра реабилитации с бассейном в Печорах, на базе Паломнического центра приступят в следующем году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках «Прямой линии» на ВГТРК «Псков».

«Главные слова благодарности президенту за то, что в непростое время поддержал финансово ёмкий проект. Он предусматривает создание двух комплексов. В этом году мы планируем закончить проектирование. В следующем году начнем строительство. Будет два центра – на Завеличье на 140-145 мест, второй в Печорах на базе паломнического центра, там предусмотрен комплекс с бассейном», - сообщил губернатор.

По его словам, комплексы предусматривают развитие видов спорта, включенных в Кубок защитника Отечества.

«Мы старались сделать так, чтобы это были те виды спорта, которые включены в Кубок защитника отечества: пулевая стрельба, плавание, стрельба из лука, теннис, пауэрлифтинг, волейбол сидя. Мы это обязательно реализуем. Наши ветераны показывают хорошие результаты. Мы будем их и дальше поддерживать, и помогать», - заключил губернатор.