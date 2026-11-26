Военно-спортивная эстафета «Герои в нашей памяти живут» прошла в Великих Луках. Как сообщили в группе «Молодежь города Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте», в стенах Инженерно-экономического лицея команды демонстрировали ловкость, скорость, точность и сплоченность.

Фотографии: Молодежь города Великие Луки / «ВКонтакте»

В эстафете приняли участие сборные команды школ города. Как отметили организаторы мероприятия, программа получилась насыщенной и по-настоящему «боевой»: ребята преодолевали полосу препятствий, показывали, как правильно собирать и разбирать учебный автомат, оказывали первую помощь «пострадавшему» и стреляли по мишеням и многое другое.

Судейская бригада отметила высокий уровень подготовки участников: многие команды действовали слаженно, четко распределяли роли и не терялись даже в стрессовых ситуациях.

Места в эстафете распределились следующим образом: первое место заняла Кадетская школа, второе место - школа №1, а третье место получила школа №12 города Великие Луки.

В соревновании по перетягиванию каната первое место заняла школа №7 имени Антона Злобина города Великие Луки, второе место - лицей №10 города Великие Луки, третье место получила школа №1.