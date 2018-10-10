Туризм

«Живые уроки» призваны воспитать подрастающее поколение в любви к своему краю - директор компании «Славянский тур»

Проект компании «Славянский тур» «Псковские уроки», созданный в рамках федеральной программы «Живые уроки», призван воспитать подрастающее поколение в любви к своему краю. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 10 октября сообщила директор турфирмы «Славянский тур» Изабелла Коваль.

«Мы должны подготовить школьников к будущей жизни. Наш проект призван воспитать подрастающее поколение в любви к своему краю. Наши программы проникнуты духом хорошего, доброго по отношению к нашей истории, к нашей культуре», - пояснила она.

Изабелла Коваль рассказала об истории проекта, идея которого зародилась у неё ещё в 2015 году. «Очень часто на наших совещаниях по туризму Вера Васильевна Емельянова (первый заместитель губернатора региона - ред.) говорила, что нам не хватает общеобразовательного туризма для школьников. В 2015 года я писала этот проект. Я поняла, что все наши маршруты, экскурсии и интерактивы нужно систематизировать в один проект и подвести под школьную программу», - отметила директор компании.

Среди целей программы «Псковские уроки» - продвижение образовательного туризма и популяризация наследия Псковской земли. Сам проект - это комплекс экскурсионно-образовательных туров.

Псковская область стала пилотной площадкой федерального проекта «Живые уроки» для всего Северо-Запада. На сегодняшний день к проекту присоединились уже более 40 регионов России.

«Славянский тур» разработал специальные каталоги программ экскурсионно-образовательного туризма, который призван стать настоящим конструктор для учителя и родителей. «Мы постарались сделать так, чтобы каждый может создать свой индивидуальный тур, состоящий и из экскурсий, и из квестов», - заключила она.