Туризм

В Псковском кремле заработала бесплатная сеть Wi-Fi

В Псковском кремле заработала бесплатная сеть Wi-Fi, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области. Возможность беспроводного выхода в интернет в самом сердце Пскова появилась у жителей и гостей города в рамках совместного пилотного проекта администрации региона и компании ПАО «Мегафон» «Цифровой регион».

Как рассказали в региональном отделении сотовой компании, сейчас Wi-Fi доступен на территории Довмонтова города и Вечевой площади, но специалисты работают над расширением зоны покрытия.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо выбрать в мобильном устройстве сеть «megafon_free_wifi», пройти быструю авторизацию по номеру телефона, после чего можно выходить в Интернет.

Беспроводная сеть доступна круглосуточно.