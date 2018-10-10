Туризм

Опрос: Большинство пассажиров признались, что хлопают в ладоши, когда приземляется самолет

Аплодисменты после посадки - это способ сказать пилоту «спасибо, посадка была мягкой» или раздражающая привычка некоторых пассажиров? Сервис путешествий Туту.ру выяснил у путешественников, как они относятся к этой традиции. В опросе приняли участие более 5 тысяч человек.

Их спросили: «Хлопаете ли вы в ладоши, когда приземляется самолет, в котором вы летите»? Большинство (53%) ответили, что хлопают в ладоши. Из них 37% хлопают всегда и для них это способ поблагодарить пилота за мягкую посадку. 15% признались, что хлопают, когда есть настроение.

Четверть (26%) заверили, что сами не хлопают, но ровно относятся к аплодисментам остальных пассажиров. А 22% оказались противниками этой традиции: сами не хлопают и раздражаются, когда это делают другие пассажиры.

Данные опроса «Вы хлопаете в ладоши, когда приземляется самолет, в котором вы летите?»:

- 37% - да, всегда. Так я благодарю пилота за мягкую посадку;

- 15% - хлопаю, если есть настроение;

- 26% - сам не хлопаю и ровно отношусь к аплодисментам остальных пассажиров;

- 22% - никогда не хлопаю, и меня раздражает, когда это делают другие.

Ранее Туту.ру спрашивал у путешественников, что их больше всего раздражает во время перелета. Тех, кому в полете что-то не нравится, оказалось 87%. Только 13% пассажиров ничего не раздражает, и они спокойно ко всему относятся. Почти треть опрошенных (27%) посетовали, что их больше всего раздражает теснота, когда мало места между рядами и не помещаются ноги. Детский плач в салоне лишает спокойствия 21% пассажиров.

16% раздражаются, когда впередисидящий пассажир до предела откидывает кресло. Чуть меньше (10%) не по себе, если сосед по креслу вторгается в личное пространство и занимает общий подлокотник. Если другие пассажиры начнут выпивать и (или) буянить - это выведет из себя 7% опрошенных. По 3% набрали такие «раздражители», как «отсутствие питания (или плохое питание) на борту» и «когда в салоне слишком душно или холодно».