Туризм

Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20%

Аналитики сервиса путешествий Туту.ру изучили, в какие страны путешественники полетят встречать Новый год. Были проанализированы все купленные авиабилеты по раннему бронированию с датами путешествия с 15 декабря 2018 года по 15 января 2019. Данные сравнивались с этим же периодом в прошлом году.

Выяснилось, что на 17% упал спрос на Европу (пассажиропоток снизился с 16,1% до 13,3%). На уровне прошлого года держится спрос на страны ближнего и дальнего зарубежья. А вот в российских городах встретить праздники планируют больше путешественников, чем в прошлом году (доля пассажиров увеличилась с 69% до 71,8%).

При этом практически не изменились цены на перелеты в Европу (средний чек снизился на 2% с 25 677 до 25 242 рублей за авиабилет «туда — обратно»), в страны дальнего зарубежья средний чек вырос на 1%. Авиабилеты по России подорожали на 7% (с 13 до 14 тысяч рублей). На 10% в среднем подорожали авиабилеты на Новый год в страны ближнего зарубежья (с 16 448 до 18 145 рублей).

Топ популярных направлений из России в страны Европы на Новый год:

Направление Рейтинг, Новый год 2017-2018 Рейтинг, Новый год 2018-2019 Доля, Новый год 2017-2018 Доля, Новый год 2018-2019 Цена, туда-обратно, Новый год 2017-2018 Цена, туда-обратно, Новый год 2018-2019 Разница цен, % Москва — Прага 1 1 10,2% 11,1% 23515 24054 +2% Москва — Вена 2 2 4,5% 3,2% 21639 24460 +13% Петербург — Прага 4 3 3,6% 3,2% 24143 21422 -11% Москва — Рим 6 4 2,4% 3,1% 22844 25871 +13% Москва — Мюнхен 3 5 4,2% 3,0% 22762 29160 +28% Москва — Рига 22 6 1,1% 2,9% 20182 17137 -15% Москва — Берлин 18 7 1,4% 2,7% 17484 13847 -21% Москва — Дюссельдорф 8 8 2,1% 2,6% 19560 14698 -25% Москва — Барселона 12 9 1,9% 2,3% 31123 24251 -22% Москва — Лиссабон 38 10 0,7% 2,3% 36832 33856 -8% Москва — Париж 5 11 2,8% 2,3% 27917 23264 -17% Москва — Будапешт 7 12 2,1% 2,2% 24074 24576 +2% Москва — Лондон 9 14 2,1% 2,2% 26893 25722 -4% Москва — Франкфурт-на-Майне 10 16 2,1% 1,9% 24186 21020 -13%

Среди европейских направлений первое место занимают перелеты в Прагу из Москвы. На них приходится 11% всех купленных в Европу билетов (это чуть больше, чем в прошлом году). Стоимость билетов в оба конца по этому направлению за год практически не изменилась и составляет 24 тысячи рублей.

Вторую и третью позицию делят Вена с вылетами из Москвы и Прага с вылетами из Санкт-Петербурга. В прошлый Новый год в тройке самых популярных рейсов в Европу были вылеты из Москвы в Прагу, Вену и Мюнхен. В этом году Мюнхен опустился с третьей позиции на пятую. Снизилась также популярность Парижа, Будапешта, Лондона и Франкфурта-на-Майне. В этом году они не вошли в топ 10 самых популярных направлений на Новый год.

Наоборот, в десятке оказались такие города, как Рига (пассажиропоток вырос почти в три раза), Берлин, Барселона и Лиссабон.

Средний чек существенно вырос на перелеты из Москвы в Мюнхен (+28%), на 13% дороже выйдет перелет из столицы России в Вену и Рим.

Наоборот, на четверть дешевле обойдется перелет в Дюссельдорф.

Самые популярные зарубежные страны для встречи Нового года:

На первом месте среди стран оказался Узбекистан. На него приходится 9,3% всех проданных за границу билетов (это в два раза больше, чем в прошлом году). Второе место досталось Германии — за год она опустилась на одну позицию. На перелеты в эту страну приходится 8,8% билетов.

Третью строчку рейтинга занимает Чехия (доля 7,9%).

В прошлые праздничные каникулы лидировали Германия, Чехия и Молдавия. Сейчас Молдавия опустилась на девятую позицию. Растет популярность Армении, Грузии.

Что касается цен на авиабилеты, то почти на треть выйдет дороже авиабилет в Молдавию и Австрию. На 12% и 11% снизился средний чек в Грузию и Армению.