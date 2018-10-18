Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20%

Аналитики сервиса путешествий Туту.ру изучили, в какие страны путешественники полетят встречать Новый год. Были проанализированы все купленные авиабилеты по раннему бронированию с датами путешествия с 15 декабря 2018 года по 15 января 2019. Данные сравнивались с этим же периодом в прошлом году.
Выяснилось, что на 17% упал спрос на Европу (пассажиропоток снизился с 16,1% до 13,3%). На уровне прошлого года держится спрос на страны ближнего и дальнего зарубежья. А вот в российских городах встретить праздники планируют больше путешественников, чем в прошлом году (доля пассажиров увеличилась с 69% до 71,8%).
При этом практически не изменились цены на перелеты в Европу (средний чек снизился на 2% с 25 677 до 25 242 рублей за авиабилет «туда — обратно»), в страны дальнего зарубежья средний чек вырос на 1%. Авиабилеты по России подорожали на 7% (с 13 до 14 тысяч рублей). На 10% в среднем подорожали авиабилеты на Новый год в страны ближнего зарубежья (с 16 448 до 18 145 рублей).
Топ популярных направлений из России в страны Европы на Новый год:
|
Направление
|
Рейтинг, Новый год 2017-2018
|
Рейтинг, Новый год 2018-2019
|
Доля, Новый год 2017-2018
|
Доля, Новый год 2018-2019
|
Цена, туда-обратно, Новый год 2017-2018
|
Цена, туда-обратно, Новый год 2018-2019
|
Разница цен, %
|
Москва — Прага
|
1
|
1
|
10,2%
|
11,1%
|
23515
|
24054
|
+2%
|
Москва — Вена
|
2
|
2
|
4,5%
|
3,2%
|
21639
|
24460
|
+13%
|
Петербург — Прага
|
4
|
3
|
3,6%
|
3,2%
|
24143
|
21422
|
-11%
|
Москва — Рим
|
6
|
4
|
2,4%
|
3,1%
|
22844
|
25871
|
+13%
|
Москва — Мюнхен
|
3
|
5
|
4,2%
|
3,0%
|
22762
|
29160
|
+28%
|
Москва — Рига
|
22
|
6
|
1,1%
|
2,9%
|
20182
|
17137
|
-15%
|
Москва — Берлин
|
18
|
7
|
1,4%
|
2,7%
|
17484
|
13847
|
-21%
|
Москва — Дюссельдорф
|
8
|
8
|
2,1%
|
2,6%
|
19560
|
14698
|
-25%
|
Москва — Барселона
|
12
|
9
|
1,9%
|
2,3%
|
31123
|
24251
|
-22%
|
Москва — Лиссабон
|
38
|
10
|
0,7%
|
2,3%
|
36832
|
33856
|
-8%
|
Москва — Париж
|
5
|
11
|
2,8%
|
2,3%
|
27917
|
23264
|
-17%
|
Москва — Будапешт
|
7
|
12
|
2,1%
|
2,2%
|
24074
|
24576
|
+2%
|
Москва — Лондон
|
9
|
14
|
2,1%
|
2,2%
|
26893
|
25722
|
-4%
|
Москва — Франкфурт-на-Майне
|
10
|
16
|
2,1%
|
1,9%
|
24186
|
21020
|
-13%
Среди европейских направлений первое место занимают перелеты в Прагу из Москвы. На них приходится 11% всех купленных в Европу билетов (это чуть больше, чем в прошлом году). Стоимость билетов в оба конца по этому направлению за год практически не изменилась и составляет 24 тысячи рублей.
Вторую и третью позицию делят Вена с вылетами из Москвы и Прага с вылетами из Санкт-Петербурга. В прошлый Новый год в тройке самых популярных рейсов в Европу были вылеты из Москвы в Прагу, Вену и Мюнхен. В этом году Мюнхен опустился с третьей позиции на пятую. Снизилась также популярность Парижа, Будапешта, Лондона и Франкфурта-на-Майне. В этом году они не вошли в топ 10 самых популярных направлений на Новый год.
Наоборот, в десятке оказались такие города, как Рига (пассажиропоток вырос почти в три раза), Берлин, Барселона и Лиссабон.
Средний чек существенно вырос на перелеты из Москвы в Мюнхен (+28%), на 13% дороже выйдет перелет из столицы России в Вену и Рим.
Наоборот, на четверть дешевле обойдется перелет в Дюссельдорф.
Самые популярные зарубежные страны для встречи Нового года:
На первом месте среди стран оказался Узбекистан. На него приходится 9,3% всех проданных за границу билетов (это в два раза больше, чем в прошлом году). Второе место досталось Германии — за год она опустилась на одну позицию. На перелеты в эту страну приходится 8,8% билетов.
Третью строчку рейтинга занимает Чехия (доля 7,9%).
В прошлые праздничные каникулы лидировали Германия, Чехия и Молдавия. Сейчас Молдавия опустилась на девятую позицию. Растет популярность Армении, Грузии.
Что касается цен на авиабилеты, то почти на треть выйдет дороже авиабилет в Молдавию и Австрию. На 12% и 11% снизился средний чек в Грузию и Армению.
|
Страна
|
Рейтинг, Новый год 2017-2018
|
Рейтинг, Новый год 2018-2019
|
Доля, Новый год 2017-2018
|
Доля, Новый год 2018-2019
|
Цена, туда-обратно, Новый год 2017-2018
|
Цена, туда-обратно, Новый год 2018-2019
|
Разница цен, %
|
Узбекистан
|
7
|
1
|
4,6%
|
9,3%
|
23706
|
23332
|
-2%
|
Германия
|
1
|
2
|
9,4%
|
8,8%
|
22733
|
22595
|
-1%
|
Чехия
|
2
|
3
|
8,1%
|
7,9%
|
23911
|
24044
|
1%
|
Армения
|
15
|
4
|
2,6%
|
5,5%
|
15849
|
14125
|
-11%
|
Таиланд
|
5
|
5
|
5,0%
|
5,2%
|
44158
|
53258
|
+21%
|
Грузия
|
8
|
6
|
4,3%
|
4,8%
|
23020
|
20361
|
-12%
|
Италия
|
4
|
7
|
5,6%
|
4,0%
|
28593
|
26458
|
-7%
|
Испания
|
6
|
8
|
4,8%
|
3,8%
|
33210
|
32817
|
-1%
|
Молдавия
|
3
|
9
|
7,2%
|
3,6%
|
12318
|
15814
|
+28%
|
Австрия
|
10
|
10
|
3,8%
|
3,5%
|
23026
|
29808
|
+29%