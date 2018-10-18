Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Великолукский сыр хотят сманить
Погода в доме
Откуда влага в детских сапогах?
«Переобуваемся» на зиму
Квартиры на любой вкус
V Юбилейный Пушкинский бал
Если вы почувствовали запах газа
«Лесной оазис»: Счастье в мелочах
Уголовное преследование прекратить!
Телефон прямого эфира 56-73-72
ещё Туризм 18.10.2018 10:0510 На чемоданах. Грузия 22.10.2018 10:105 Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20% 19.10.2018 20:050 160 участников собрала IV международная конференция «Популяризация культурного и исторического наследия и развитие туризма» в Пскове 18.10.2018 16:0418 48 млн рублей требуется на восстановление деревянного покрытия стен Окольного города в Пскове 18.10.2018 12:295 В Петербурге может появиться турцентр Псковской области 18.10.2018 12:281 «Псковские уроки»: 8 классных идей новогодних экскурсионных программ для школьников
 
 
 
 
 
Самое популярное 19.10.2018 21:5648 Осколки в бомбе из колледжа Керчи были инфицированы, заявила Вероника Скворцова 19.10.2018 09:13159 Меняется все в наш век перемен 20.10.2018 20:5010 Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова признались, что больны раком 19.10.2018 08:3512 Фотофакт: В Пскове появилась новая камера фотовидеофиксации 20.10.2018 11:336 Ушла из жизни псковская поэтесса Татьяна Гореликова
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20%

22.10.2018 10:10|ПсковКомментариев: 5

Аналитики сервиса путешествий Туту.ру изучили, в какие страны путешественники полетят встречать Новый год. Были проанализированы все купленные авиабилеты по раннему бронированию с датами путешествия с 15 декабря 2018 года по 15 января 2019. Данные сравнивались с этим же периодом в прошлом году.

Выяснилось, что на 17% упал спрос на Европу (пассажиропоток снизился с 16,1% до 13,3%). На уровне прошлого года держится спрос на страны ближнего и дальнего зарубежья. А вот в российских городах встретить праздники планируют больше путешественников, чем в прошлом году (доля пассажиров увеличилась с 69% до 71,8%).

При этом практически не изменились цены на перелеты в Европу (средний чек снизился на 2% с 25 677 до 25 242 рублей за авиабилет «туда — обратно»), в страны дальнего зарубежья средний чек вырос на 1%. Авиабилеты по России подорожали на 7% (с 13 до 14 тысяч рублей). На 10% в среднем подорожали авиабилеты на Новый год в страны ближнего зарубежья (с 16 448 до 18 145 рублей).

Топ популярных направлений из России в страны Европы на Новый год:

 

Направление

Рейтинг, Новый год 2017-2018

Рейтинг, Новый год 2018-2019

Доля, Новый год 2017-2018

Доля, Новый год 2018-2019

Цена, туда-обратно, Новый год 2017-2018

Цена, туда-обратно, Новый год 2018-2019

Разница цен, %

Москва — Прага

1

1

10,2%

11,1%

23515

24054

+2%

Москва — Вена

2

2

4,5%

3,2%

21639

24460

+13%

Петербург — Прага

4

3

3,6%

3,2%

24143

21422

-11%

Москва — Рим

6

4

2,4%

3,1%

22844

25871

+13%

Москва — Мюнхен

3

5

4,2%

3,0%

22762

29160

+28%

Москва — Рига

22

6

1,1%

2,9%

20182

17137

-15%

Москва — Берлин

18

7

1,4%

2,7%

17484

13847

-21%

Москва — Дюссельдорф

8

8

2,1%

2,6%

19560

14698

-25%

Москва — Барселона

12

9

1,9%

2,3%

31123

24251

-22%

Москва — Лиссабон

38

10

0,7%

2,3%

36832

33856

-8%

Москва — Париж

5

11

2,8%

2,3%

27917

23264

-17%

Москва — Будапешт

7

12

2,1%

2,2%

24074

24576

+2%

Москва — Лондон

9

14

2,1%

2,2%

26893

25722

-4%

Москва — Франкфурт-на-Майне

10

16

2,1%

1,9%

24186

21020

-13%

 

Среди европейских направлений первое место занимают перелеты в Прагу из Москвы. На них приходится 11% всех купленных в Европу билетов (это чуть больше, чем в прошлом году). Стоимость билетов в оба конца по этому направлению за год практически не изменилась и составляет 24 тысячи рублей.

Вторую и третью позицию делят Вена с вылетами из Москвы и Прага с вылетами из Санкт-Петербурга. В прошлый Новый год в тройке самых популярных рейсов в Европу были вылеты из Москвы в Прагу, Вену и Мюнхен. В этом году Мюнхен опустился с третьей позиции на пятую. Снизилась также популярность Парижа, Будапешта, Лондона и Франкфурта-на-Майне. В этом году они не вошли в топ 10 самых популярных направлений на Новый год.

Наоборот, в десятке оказались такие города, как Рига (пассажиропоток вырос почти в три раза), Берлин, Барселона и Лиссабон.

Средний чек существенно вырос на перелеты из Москвы в Мюнхен (+28%), на 13% дороже выйдет перелет из столицы России в Вену и Рим.

Наоборот, на четверть дешевле обойдется перелет в Дюссельдорф.

Самые популярные зарубежные страны для встречи Нового года:

На первом месте среди стран оказался Узбекистан. На него приходится 9,3% всех проданных за границу билетов (это в два раза больше, чем в прошлом году). Второе место досталось Германии — за год она опустилась на одну позицию. На перелеты в эту страну приходится 8,8% билетов.

Третью строчку рейтинга занимает Чехия (доля 7,9%).

В прошлые праздничные каникулы лидировали Германия, Чехия и Молдавия. Сейчас Молдавия опустилась на девятую позицию. Растет популярность Армении, Грузии.

Что касается цен на авиабилеты, то почти на треть выйдет дороже авиабилет в Молдавию и Австрию. На 12% и 11% снизился средний чек в Грузию и Армению.

 

Страна

Рейтинг, Новый год 2017-2018

Рейтинг, Новый год 2018-2019

Доля, Новый год 2017-2018

Доля, Новый год 2018-2019

Цена, туда-обратно, Новый год 2017-2018

Цена, туда-обратно, Новый год 2018-2019

Разница цен, %

Узбекистан

7

1

4,6%

9,3%

23706

23332

-2%

Германия

1

2

9,4%

8,8%

22733

22595

-1%

Чехия

2

3

8,1%

7,9%

23911

24044

1%

Армения

15

4

2,6%

5,5%

15849

14125

-11%

Таиланд

5

5

5,0%

5,2%

44158

53258

+21%

Грузия

8

6

4,3%

4,8%

23020

20361

-12%

Италия

4

7

5,6%

4,0%

28593

26458

-7%

Испания

6

8

4,8%

3,8%

33210

32817

-1%

Молдавия

3

9

7,2%

3,6%

12318

15814

+28%

Австрия

10

10

3,8%

3,5%

23026

29808

+29%
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 5Версия для печати
опрос
В Пскове собираются переименовать аэропорт «Кресты». По вашему мнению, кто из исторических деятелей достоин быть увековеченным в его названии?
В опросе приняло участие 2888 человек
22.10.2018, 12:203 Счетная палата РФ включила «Моглино» в список неэффективных особых экономических зон 22.10.2018, 12:190 «Карнавал животных» и «Снежную королеву» поставят в псковском Театре кукол 22.10.2018, 12:113 Комитет Госдумы по бюджету одобрил проект закона о передаче регионам 80% акцизов на крепкий алкоголь 22.10.2018, 12:072 Дмитрий Киселев предложил сузить диапазон свободы слова в России
22.10.2018, 12:004 Группа студентов задержана в Пскове за закладки с наркотиками 22.10.2018, 11:540 «Спартак» уволил Массимо Карреру с поста главного тренера 22.10.2018, 11:520 Заявки на аукцион по капремонту домов в Псковской области подрядные организации могут подать до 2 ноября 22.10.2018, 11:401 Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 0,4-0,6 п.п.
22.10.2018, 11:371 Что нужно знать о ЕГЭ? ИНФОГРАФИКА 22.10.2018, 11:360 Соблюдение прав граждан в местах принудительного содержания проверил псковский омбудсмен 22.10.2018, 11:337 В Великих Луках обокрали посетителя салона красоты 22.10.2018, 11:290 Пьяные тракторист и мопедист задержаны на выходных в Псковской области 
22.10.2018, 11:272 Виски, джин и сигареты украл пскович из охраняемого магазина 22.10.2018, 11:251 Жители улицы Ипподромной в Пскове вышли на субботник  22.10.2018, 11:241 12 незаконных орудий лова отобрали на прошлой неделе у браконьеров в Псковской области 22.10.2018, 11:152 В Пскове ищут водителя скутера, который наехал на девушку и скрылся
22.10.2018, 11:122 Для врачебно-физкультурного диспансера Псковской области закупается оборудование 22.10.2018, 11:015 «Постскриптум»: Об очередном провале в подготовке к Ганзе-2019 22.10.2018, 10:510 Что делать, если вы почувствовали запах газа. ВИДЕО 22.10.2018, 10:272 Золотые украшения сняли с великолучанки на проспекте Гагарина
22.10.2018, 10:260 Пьяный петербуржец, задержанный на псковской дороге, 200 часов будет работать на благо общества 22.10.2018, 10:200 Большегруз и «ВАЗ» столкнулись на трассе в Опочецком районе 22.10.2018, 10:1853 Соловьев, Малахов, Познер - в России названы самые авторитетные журналисты 22.10.2018, 10:170 Житель Пустошкинского района украл выручку из павильона в Великих Луках
22.10.2018, 10:121 В Островском районе водитель «Шевроле» наехала на мотоциклиста 22.10.2018, 10:112 Hockey Edition - лучшие качества бренда в новой серии Škoda 22.10.2018, 10:105 Российские туристы не хотят встречать Новый год в Европе: спрос упал почти на 20% 22.10.2018, 10:092 Ассоциация «Псковский лес» возмущена тем, что тендеры на поставку щепы выигрывают фирмы, не занимающиеся лесозаготовками
22.10.2018, 09:551 Три года в колонии проведет пскович, который поцарапал полицейского ножом 22.10.2018, 09:551 В Пскове на ул. Юбилейной «Фольксваген» сбил женщину 22.10.2018, 09:518 Названы регионы с самым большим ростом зарплат в 2019 году 22.10.2018, 09:4617 На Запсковье завершается освоение 12-го микрорайона
22.10.2018, 09:291 В Пскове на ул. Советской в «трешке» сгорела  балконная дверь 22.10.2018, 09:222 В Островском районе водитель иномарки наехал на лося и погиб 22.10.2018, 09:210 Комната бытового обслуживания выгорела в псковском общежитии на ул. Инженерной 22.10.2018, 09:181 В Гдовском районе предпринимателя заставили снести незаконно построенные крольчатники и конюшню
22.10.2018, 09:075 Ближайшая индексация зарплат российских военных произойдёт через год - замглавы Минобороны 22.10.2018, 08:540 Уральские ученые нашли эффективный способ для лечения переломов 22.10.2018, 08:426 В России к 2024 году построят более 200 заводов по переработке мусора 22.10.2018, 08:302 Выпуском необычного словаря отметила свой юбилей экспериментальная лаборатория учебной лексикографии ПсковГУ
22.10.2018, 08:159 Названы причины нехватки льготных лекарств для тяжелобольных 22.10.2018, 08:0019 В 2018 году в России соберут рекордное количество овощей 22.10.2018, 07:5210 Российские авиакомпании могут остановить свою работу 21.10.2018, 22:094 Постояльцы отеля в США начали получать деньги за отказ от гаджетов
21.10.2018, 21:335 День детских шахмат прошел в Опочке 21.10.2018, 20:5511 Псковским автомобилистам напоминают об изменении схемы движения на оживленном перекрестке 21.10.2018, 20:140 17-летняя островичка стала третьей в абсолютном зачете на Тихвинском легкоатлетическом марафоне 21.10.2018, 19:482 С жителями гдовской деревни Ямм побеседовали о пожарной безопасности
21.10.2018, 19:0252 Интерактив: Воркаут-площадка лишила покоя жителей двора на ул. Коммунальной 21.10.2018, 18:481 Составлен ТОП-3 лучших 3-дверных внедорожников на российском рынке 21.10.2018, 18:1810 Аниту Цой экстренно госпитализировали 21.10.2018, 17:514 В понедельник в Псковской области прогнозируют дожди
21.10.2018, 17:109 СМИ рассказали о тайной свадьбе Сергея Шнурова 21.10.2018, 16:4621 Новый председатель комитета по ЖКХ Сергей Грахов подписал несколько приказов по актуализации программы капремонта 21.10.2018, 16:1815 В Пскове выставлены на продажу помещения в здании, где располагаются полиция и магазин «Светофор» 21.10.2018, 15:167 Из Финского залива достали машину с трупами
21.10.2018, 14:4232 Псковичка рассказала на губернаторском сайте о «похоронах» двора 21.10.2018, 14:075 Не копить во дворах дач опавшие листья и сухую траву советуют псковичам в ГУ МЧС 21.10.2018, 13:39128 Опубликовано видео момента взрыва и расстрела в Керчи 21.10.2018, 13:219 За последние годы дорожное хозяйство региона сделало качественный шаг вперед - Александр Котов
21.10.2018, 13:093 Псковские самбисты успешно выступили на турнире в Петербурге 21.10.2018, 12:431 Актриса Великолукского драматического театра  Алла Любовская отметит юбилей творческой жизни 21.10.2018, 12:082 В Пскове продолжают искать женщину, которая два года не выходит на связь с родственниками 21.10.2018, 11:292 Сегодня в Опочке пройдет фестиваль «Теплая мода»
21.10.2018, 11:171 В Пскове ищут очевидцев аварии, в которой пострадал фельдшер скорой помощи 21.10.2018, 11:0714 Росгвардия призывает жителей Псковской области активнее использовать портал госуслуг  21.10.2018, 10:441 В Великих Луках водитель иномарки наехал на мопедиста 21.10.2018, 10:300 В Петербурге пройдет вечер памяти оперного певца, погибшего в ДТП на псковской трассе
21.10.2018, 10:018 Работники дорожного хозяйства отмечают профессиональный праздник 21.10.2018, 09:391 В Ульяновской области появится виртуальное представительство музея-заповедника «Михайловское» 21.10.2018, 09:070 В Ленобласти автомобиль упал в Финский залив 20.10.2018, 22:1411 Сто человек вывели из горящего ночного клуба в Томске
20.10.2018, 21:5855 В мавзолей Ленина вызвали скорую помощь 20.10.2018, 21:5525 Тележурналист Любимов и шоумен Фоменко вошли в руководство «Партии роста» 20.10.2018, 20:5010 Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова признались, что больны раком 20.10.2018, 20:390 Правила пожарной безопасности напомнили жителям улицы К. Маркса в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.