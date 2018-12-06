Туризм

Каждый пятый путешественник в незнакомых странах ищет места, которых нет в путеводителях

Опытные туристы знают, что свое путешествие лучше планировать. Так больше шансов успеть посмотреть достопримечательности. Сервис путешествий Туту.ру провел опрос: «Случалось ли вам посещать необычные места в поездках? Например, магазины комиксов, нестандартные музеи и театры, сквоты и подпольные клубы, лазертаги, выставки стритарта и т.д.».

В опросе приняли участие более 1,5 тысяч человек. Большинство (55%) в целом «за» нестандартные маршруты. Из них 19% признались, что всегда ищут что-то необычное в поездке. А 36% ответили, что специально не ищут такие места, но иногда у них получается посетить что-то эдакое в путешествиях.

Треть опрошенных (33%) сказали, что не интересуются подобными развлечениями. 12% ходят стандартными маршрутами из-за боязни не успеть посмотреть самые важные достопримечательности из путеводителя.

Данные опроса «Случалось ли вам посещать необычные места в поездках?»:

- 36% - да, специально не ищу, но иногда случается посетить что-то эдакое в путешествиях.;

- 19% — да, всегда ищу что-то необычное в поездке;

- 33% - нет, не интересуюсь подобными развлечениями;

- 12% - нет, успеть бы охватить самые важные достопримечательности из путеводителя!

Не так давно сервис Туту.ру совместно с телеканалом 2х2 запустил необычную передачу о путешествиях — Tutureal. Эта программа как раз для тех, кто не хочет ограничиваться только стандартными достопримечательностями и не мыслит своей жизни без таких атрибутов гиковской культуры, как компьютерные игры, гаджеты, музеи современного искусства, выставки стритарта, подпольные клубы и т.п. Уже доступны для просмотра передачи, посвящённые Хельсинки, Берлину и Праге (все выпуски можно посмотреть тут). К выходу готовится обзор по Будапешту. В феврале 2019 года четыре передачи Tutureal будут посвящены российским городам.