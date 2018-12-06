Туризм

В Пскове прошел конкурс на лучший экскурсионный маршрут и лучшего экскурсовода

Псковский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий совместно с туристическим бюро «Континент» провел областной конкурс на лучший экскурсионный маршрут и лучшего экскурсовода «Мой край, в котором я родился». Как сообщила Псковской Ленте Новостей заведующая экскурсионным отделом Псковского областного Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Светлана Баштырева, по итогам заочного этапа конкурса оргкомитет определил лучшие работы и пригласил участников на финал - защиту своих экскурсионных проектов.

Ребята проводили экскурсии на разные темы - о партизанском и подпольном движении на Псковщине, об интересных уголках своего родного края, по разным историческим местам Пскова.

Не обошлось и без изюминок. Так, два выступления совместили в себе интересное сочетание - музыку и краеведение. Участница из Куньинского района Евгения Карпова рассказала о великом композиторе – Модесте Петровиче Мусоргском и провела виртуальную экскурсию по музею д. Карево. Виктор Евдокимов из города Пскова презентовал музыкальную подборку, которую можно предложить во время прогулок туристам, посещающим город. Такое креативное предложение было отмечено директором туристического бюро «Континент» Светланой Барановой, как одно из перспективных направлений развития туризма.

Самая маленькая участница конкурса - обучающаяся Красногородского Дома детского творчества Полина Левшакова эмоционально и ярко провела экскурсию по деревне Лямоны. Жюри отметило живость речи, экспрессивную передачу образов и интересный костюм, в котором Полина выступала перед зрителями. Лучшие экскурсоводы, по мнению жюри, были награждены сертификатами на экскурсионные поездки от туристического бюро «Континент».

