Треть туристов не покупают сувениры - им жалко денег

Главные атрибуты отпуска - впечатления, фотографии и, конечно, сувениры. Редкий турист, побывав в новой стране, не привезет домой магнит, тарелочку или статуэтку. Сервис путешествий Туту.ру спросил туристов: «Вы покупаете сувениры в поездках? Что чаще всего привозите?».
В опросе приняли участие более 1,5 тысяч человек. Большинство (69%) возвращаются из путешествия не с пустыми руками. Из них 23% признались, что обязательно покупают магнит на холодильник, 22% - везут домой что-то из еды или местных специй. 16% признались, что покупают памятные сувениры (тарелки, статуэтки, фигуры животных, напёрстки, картины и т.п.). Менее популярными оказались варианты: «покупаю что-то из одежды или обуви» (6%) и «покупаю украшения» (2%).
Данные опроса «Вы покупаете сувениры в поездках? Что чаще всего привозите?»:
- 23% - да, везу обязательно магнитик;
- 22% - да, везу что-то из еды, напитков, специй;
- 16% - да, везу памятные сувениры (тарелки, статуэтки, фигуры животных, напёрстки, картины и т.п.);
- 6% - да, покупаю что-то из одежды или обуви;
- 2% - да, покупаю украшения;
- 31% - нет, мне жалко на это денег.
Ранее сервис Туту.ру опросил более 6,2 тысячи путешественников, чтобы выяснить, какую сумму денег они обычно тратят на отпуск. Выяснилось, что 12% россиян отдых обходится более, чем в 500 тысяч рублей. Еще 5% респондентов тратят на отпуск от 200 до 500 тысяч рублей.
При этом 19% опрошенных заявили, что средние затраты на отдых у них не превышают 20 тысяч рублей, еще 15% заявили, что укладываются в 40 тысяч рублей.
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Какую сумму вы обычно тратите на отпуск?
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До 20 тысяч рублей
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19%
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20-40 тысяч рублей
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15%
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40-70 тысяч рублей
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19%
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70-100 тысяч рублей
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16%
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100-200 тысяч рублей
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14%
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200-500 тысяч рублей
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5%
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больше 500 тысяч рублей
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12%
Ранее две трети клиентов Туту.ру рассказали, что предпочитают брать отпуск летом. Еще 15% опрошенных заявили, что отдыхают осенью, по 9% респондентов пришлось на зиму и весну.