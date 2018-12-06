Туризм

Треть туристов не покупают сувениры - им жалко денег

Главные атрибуты отпуска - впечатления, фотографии и, конечно, сувениры. Редкий турист, побывав в новой стране, не привезет домой магнит, тарелочку или статуэтку. Сервис путешествий Туту.ру спросил туристов: «Вы покупаете сувениры в поездках? Что чаще всего привозите?».

В опросе приняли участие более 1,5 тысяч человек. Большинство (69%) возвращаются из путешествия не с пустыми руками. Из них 23% признались, что обязательно покупают магнит на холодильник, 22% - везут домой что-то из еды или местных специй. 16% признались, что покупают памятные сувениры (тарелки, статуэтки, фигуры животных, напёрстки, картины и т.п.). Менее популярными оказались варианты: «покупаю что-то из одежды или обуви» (6%) и «покупаю украшения» (2%).

31% ответили, что не покупают сувениры, так как им жалко на это денег.

Данные опроса «Вы покупаете сувениры в поездках? Что чаще всего привозите?»:

- 23% - да, везу обязательно магнитик;

- 22% - да, везу что-то из еды, напитков, специй;

- 16% - да, везу памятные сувениры (тарелки, статуэтки, фигуры животных, напёрстки, картины и т.п.);

- 6% - да, покупаю что-то из одежды или обуви;

- 2% - да, покупаю украшения;

- 31% - нет, мне жалко на это денег.

Ранее сервис Туту.ру опросил более 6,2 тысячи путешественников, чтобы выяснить, какую сумму денег они обычно тратят на отпуск. Выяснилось, что 12% россиян отдых обходится более, чем в 500 тысяч рублей. Еще 5% респондентов тратят на отпуск от 200 до 500 тысяч рублей.

При этом 19% опрошенных заявили, что средние затраты на отдых у них не превышают 20 тысяч рублей, еще 15% заявили, что укладываются в 40 тысяч рублей.

Какую сумму вы обычно тратите на отпуск? До 20 тысяч рублей 19% 20-40 тысяч рублей 15% 40-70 тысяч рублей 19% 70-100 тысяч рублей 16% 100-200 тысяч рублей 14% 200-500 тысяч рублей 5% больше 500 тысяч рублей 12%

Ранее две трети клиентов Туту.ру рассказали, что предпочитают брать отпуск летом. Еще 15% опрошенных заявили, что отдыхают осенью, по 9% респондентов пришлось на зиму и весну.