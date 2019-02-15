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Туризм

Туристов проведут по захоронениям известных людей

26.02.2019 15:26|ПсковКомментариев: 2

Московские погосты планируют подготовить экскурсии для иностранцев на пяти языках. Туристов проведут по захоронениям известных людей. Об этом сообщил гендиректор ассоциации «Столичный цех деятелей культуры» Лев Ланцман.

«Мы пригласили мемориальные объекты департамента торговли и услуг, которые имеют отношение к кладбищам. Это посещаемо, интересно смотреть, кто где захоронен. Мы предполагаем, что это будет Новодевичье кладбище, Ваганьковское кладбище, Донской монастырь и колумбарий», - цитирует Ланцмана ТАСС.

Экскурсии для иностранцев будут подготовлены английском, французском, немецком, китайском и корейском языках.

В Ассоциации туроператоров России прокомментировали, что идея показать иностранцам захоронения известных людей не нова. Подобные экскурсии, впрочем, почти всегда являются либо малыми элементами общей программы, либо визиты на кладбища предлагаются иностранцам «по желанию».

Чаще всего зарубежные туристы едут на Новодевичье кладбище. Помимо того, что там захоронены многие интересные люди, там еще и представлены красивые архитектурные решения и памятники. Подобное можно наблюдать также на старом Новодевичьем кладбище, на Ваганьковском и других. В Москве иностранцам также интересны Мавзолей и захоронения около Кремлевской стены. Донской монастырь более посещаем российскими туристами.

По словам туроператоров въездного туризма, московские кладбища интересны, в основном, гостям из стран Европы и Латинской Америки. В таких экскурсионных пристрастиях замечены туристы из Франция, Италии, Испании и Мексики (последнее, учитывая традиции «Дня Мертвых», неудивительно). Неохотно посещают кладбища группы из Индии и арабских стран. У представителей этих народов иное отношение к такой тематике.

Источник: Псковская Лента Новостей
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