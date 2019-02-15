Туризм

Дизайн «Ганзейского знака», который установят в Пскове к Ганзе-2019, претерпит изменения

Дизайн «Ганзейского знака», который планируется открыть в Пскове в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней в конце июня, претерпит изменения по сравнению с первоначальным вариантом. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава города Иван Цецерский.

Глава Пскова напомнил, что ранее в СМИ эскиз знака был подвергнут критике. «Подрядчик уже произвел корректировку этого знака. Он будет совсем другого вида», - пояснил глава города, поблагодарив журналистов за критику.

В целом, отметил Иван Цецерский, подготовка к Ганзе ведется интенсивными темпами: один за другим идут заседания оргкомитетов. «Многое сделано. Не хочу сказать, что все идет безоблачно», - сказал глава города. На данный момент к участию в Международной Ганзе заявилось около 1000 официальных гостей. «Гостиниц уже нет. Мало того, ряд гостиниц, к сожалению, нам отказали в размещении гостей. Очень печально. Они просто отдали номера на откуп своим турфирмам», - пояснил Иван Цецерский. На данный момент также решаются рабочие вопросы, связанные с организацией питания гостей Ганзы, заключил он.