Необычные экскурсии, на которых школьники забудут об Интернете: свежие предложения от компании «Славянский тур»

На самом деле современным детям интересно все! Главное - суметь рассказать им об этом «всем». Даже взрослый вряд ли предпочтет сухую дежурную информацию необычному увлекательному рассказу. А уж если еще и предложить ему принять участие в мастер-классе по приготовлению настоящего мороженого - такое наверняка останется светлым воспоминанием.
Средневековые танцы, мастер-класс на концертной звоннице, квест по крепости, изготовление модели древнерусского шлема, чаепитие и многое другое - все это псковские школьники найдут на экскурсиях, которые организует компания «Славянский тур». На сегодня компания является единственным официальным координатором федеральной программы по развитию экскурсионно-образовательного туризма «Живые уроки», имеет все необходимые документы, допуски, транспорт, а главное - профессионалов своего дела, которые расскажут о Пскове и области так, как этого никто не делал до них.
В преддверии весны компания обновила перечень школьных экскурсий, включив в него такие новые программы, как поездка на Молочный и Хлебный хутора в Печорском районе, интерактивные программы в Изборске («Ожерелье княжны Прекрасны», «Изборская варежка», «Археологическая разведка»), а также костюмированные интерактивные экскурсии.
Заказать небанальную экскурсию очень легко. Достаточно позвонить по тел.(8112)79-30-97 или прийти в любой из офисов компании (на ул. Петровской, 31 или в ТРК «Акваполис»)!
Список всех экскурсионных программ для школьников можно изучить ЗДЕСЬ.
*Более подробная информация о программах - в офисах компании:
Турфирма «Славянский Тур»
ул.Петровская, 31
ул.Кузбасской дивизии, 19 (ТРК Акваполис, 1-й этаж)
Телефон для справок - (8112) 79-30-97, (8112)700-700, 084
Сайт турфирмы - www.slavtour.ru
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