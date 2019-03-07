Туризм

Ученые призвали туристов не слишком расслабляться во время отдыха

Путешественники по всему миру подвергают свою жизнь опасности из-за когнитивной ошибки, которую ученые назвали «туристическим мозгом», сообщает портал Medical Xpress.

«Туристам зачастую кажется, что они находятся в безопасности во время отдыха. В частности, это касается купания в море: они думают, что курорты по определению расположены в безопасных местах, поэтому в море им ничего не угрожает», - говорится в статье.

В то же время, заметили ученые, состояние моря или океана с наступлением нового дня может меняться. В том числе, могут незаметно появиться опасные течения и «тягуны».

«У туристов в три раза ниже шансы выбрать безопасный участок для плавания, чем у местных жителей и тех, кто ходит купаться на этом пляже постоянно. В тонусе путешественников может держать только прямое предупреждение о том, что данный пляж опасен», - уточняет портал.

Среди других опасностей «туристического мозга» - чрезмерная уверенность туристов в своей способности плавать, а также в том, что купаться можно после пива, коктейлей и принятия другого алкоголя.

«Только в Коста-Рике ежегодно тонут около 20 туристов, приезжающих чаще всего из США, Канады и Германии. И это не говорит о том, что ее пляжи опаснее каких-либо других в мире - учет "утопленников" в других местах просто не ведется», - отмечает портал.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила порталу «Интерфакс-Туризм», что в 2018 году с россиянами чаще всего происходили несчастные случаи на воде. Большинство неприятностей случилось потому, что туристы игнорировали предупреждения об опасности купания в конкретном месте или по причине погодных условий.