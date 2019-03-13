Туризм

Туристский потенциал Псковской области представлен на международной выставке в Берлине

Делегация Псковской области приняла участие в крупнейшей международной туристской выставке ITB Berlin 2019.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, Федеральным агентством по туризму организован объединенный стенд Visit Russia, где комитет по туризму совместно с представителями туристского бизнеса Псковской области представили возможности отдыха в регионе как международному бизнес-сообществу, так и частным лицам. Всего в этом году выставка собрала 10 тысяч участников из 180 стран.

Напомним, что ведущая мировая выставка туризма ITB Berlin 2019 проводится с 1966 года и считается наиболее удобной платформой для продвижения всевозможных туристических предложений и услуг. Она представляет все туристические направления, включая труднодоступные или еще не освоенные маршруты, и самые востребованные тренды индустрии: цифровые технологии, travel-блогинг, роскошный туризм, приключенческий и молодежный отдых.