Туризм

Россияне с детьми во время школьных каникул предпочитают путешествовать по РФ

Треть всех бронирований авиабилетов в период весенних каникул у школьников с 23 по 31 марта пришлась на Россию, самыми популярными направлениями для отдыха с детьми стали Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Краснодар, сообщил порталу «Интерфакс-Туризм» PR-директор сервиса по поиску авиабилетов Aviasales Янис Дзенис.

«Весенние каникулы у школьников начались 23 марта и продлятся до 31 марта. Для многих это повод отправиться в путешествие со своими детьми. Треть всех бронирований на последнюю неделю марта пришлась на Россию. Самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Краснодар. Средний чек на перелет составил 8 тыс. 143 руб., это на 9% больше по сравнению с прошлогодними каникулами», - рассказал он.

Как отмечают в Aviasales, в список популярных зарубежных направлений попали Тбилиси, Рим, Пхукет, Дубай и Стамбул. Самые недорогие авиабилеты за рубеж были в Грузию, Италию и Турцию, средний чек составил 13 тыс. рублей. Средняя стоимость перелета в Дубай составила 22 тыс., а на Пхукет - 40 тыс. При этом средний чек на билеты за границу за год вырос на 5% и стал равен 25 тыс. 789 руб.", - пояснили в сервисе.

По словам Я.Дзениса, количество бронирований авиабилетов за год увеличилось на 55%. «Самый большой рост показали Тбилиси, Прага, Берлин, Барселона и Милан, куда спрос вырос в два раза», - сказал PR-директор Aviasales.