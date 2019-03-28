Туризм

Смотровая площадка Власьевской башни будет работать с 28 по 31 марта

По многочисленным просьбам туристов смотровая площадка Власьевской башни будет работать с 28 по 31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее.

Посетить смотровую площадку в эти дни можно будет с 11.00 до 18.00. Билеты продаются в кассе до 17.30.

Стоимость посещения: взрослые - 100 рублей; школьники, студенты, пенсионеры - 50 рублей.