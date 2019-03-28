Туризм

Идея въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам утопическая - эксперт

Заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о возможности разрешить россиянам въезд в Турцию по внутренним загранпаспортам является маркетинговым ходом в преддверии летнего сезона, считает генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

Он выразил сомнение, что пограничная служба России будет выпускать граждан за рубеж без загранпаспорта. «Отметка о выезде заносится в специальную базу данных электронного учета глобальной миграции, сразу встает вопрос, как поедут дети до 14 лет, у которых нет внутренних паспортов. Мне эта идея кажется утопической. Это больше похоже на маркетинговый ход Турции, чтобы показать свое гостеприимство», - сказал Г.Мохов порталу «Интерфакс-Туризм» в четверг.

«Возможно, Турция и может впускать к себе в страну по российским паспортам, но я сильно сомневаюсь, что из России можно выехать за границу с паспортом РФ. Турция это делает на волне энтузиазма перед предстоящим туристическим сезоном», - добавил он.

По его словам, если путешественники приезжают по пакетным турам в Анталью, например, принимающая сторона может организовать специальную стойку, технически это не исключено. «Но, по существу, российские туристы приедут без документов, потому что для турецких пограничников паспорт РФ - это документ на иностранном языке», - подчеркнул Г.Мохов.

В свою очередь пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина также скептически относится к этой идее.

Она напомнила, что россияне могут ездить в некоторые страны СНГ по паспорту РФ. «Но там народ говорит на русском языке и пограничный контроль спокойно читает кириллицу. Турции для этого надо найти специально людей, которые смогут читать российские документы. Куда они будут ставить штампы и будут ли - непонятно, потому что паспорт РФ со штампом будет недействителен», - сказала И.Тюрина порталу «Интерфакс-Туризм».

«Это предложение появляется уже не в первый раз, и история всегда ничем не заканчивается. Возможно, Турция может пойти на это в одностороннем порядке, но в России это сложно реализовать», - добавила она.

В понедельник турецкие СМИ сообщили, что этот вопрос будет обсуждаться в четверг на встрече М.Чавушоглу с российским коллегой Сергеем Лавровым в Анталье. В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту идею трудно реализуемой по целому ряду причин.