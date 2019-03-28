Туризм

В каких городах туристы проводят больше всего дней, выяснили эксперты

Большинство российских путешественников проводят в городе прилета не более 15 дней, а около трети отдыхающих находятся там не более трех дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Туту.ру.

Специалисты проанализировали все оформленные сервисом авиабилеты, начиная с 2015 года, чтобы выяснить, сколько времени в среднем пассажиры находятся в городе прилета и растет ли спрос на короткие поездки.

За четыре года продолжительность путешествий россиян изменилась мало, количество коротких поездок не растет, выяснили эксперты.

В Магадане, Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и Нальчике путешественники проводят в среднем 12 и более дней. Больше всего времени пассажиры находятся в Магадане – в среднем 17 дней.

В курортные города – Симферополь, Анапу, Геленджик, Минеральные Воды – чаще всего покупают билеты с обратным вылетом через 10-11 дней.

Пенза и Чебоксары возглавили список городов, куда чаще всего оформлялись билеты на короткий срок – примерно на три дня.