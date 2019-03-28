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Туризм

Почти 50% авиапассажиров раздражают храпящие соседи

31.03.2019 13:11|ПсковКомментариев: 0

В результате опроса 60 тысяч человек удалось выяснить, что большинство из них не переносят невоспитанных детей, надоедливых соседей и опозданий в аэропорт, передает РИА Новости со ссылкой на Aviasales.

В частности, 75% пользователей ответили, что они злятся, если сидящий позади ребенок стучит по спинке их кресла, смотрит мультики без наушников, а во время обеда кидается едой. Еще 57% сказали, что их раздражает, когда рядом сидящий сосед не дает им поставить локти на подлокотник кресла, открывает термос с плохо пахнущей жидкостью и часто просит выпустить его в туалет.

Каждый второй путешественник испытывает негативные эмоции, когда опаздывает в аэропорт из-за позднего выезда или пробок. Отсутствие банкомата в аэропорту и невозможность заплатить картой в такси раздражает половину опрошенных.

Громко храпящий сосед в самолете, мешающий спать, может вывести из себя 47% пассажиров. 42% туристов нервничают из-за перевеса в несколько килограммов, когда нужно либо доплачивать, либо выбрасывать часть вещей, а 38% опрошенных опасаются досмотра, когда сотрудники службы безопасности аэропорта просят снять обувь и достать все баночки из ручной клади. Столько же людей раздражает задержка рейса.

Каждый третий пассажир злится, когда выходит из самолета и видит очередь на таможенном контроле. Вместо того, чтобы скорее заселиться в отель и пойти гулять, им приходится лишний час провести в аэропорту.

Четверть туристов раздражает, когда нечем заняться в ожидании рейса, если они приезжают в аэропорт заранее и быстро проходят все виды контроля.

Меньше всего путешественников возмущают аплодисменты при посадке авиалайнера, турбулентность и случаи, когда стюардесса при раздаче еды говорит, что курицы и рыбы нет, осталась только вегетарианская еда. Лишь 17% людей разозлились бы в таких случаях.

Теги: #авиаперелеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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