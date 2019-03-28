Туризм

Россияне начали чаще путешествовать без багажа

Граждане России стали чаще летать на самолете без багажа. Об этом свидетельствуют результаты проведенного «Известиями» опроса агрегаторов авиабилетов.

Так, с 2016 по 2019 год доля безбагажных билетов на международные авиаперевозки увеличилась с 26 до 35%, а на внутренних рейсах - почти до 40%. Торговые компании объясняют это низкой стоимостью билетов подобного типа.

По информации мониторинговых сервисов, в зависимости от авиакомпании, времени вылета и других факторов пассажиры могут сэкономить до трети от стоимости перелета с багажом.

В то же время эксперты отметили, что дешевизна безбагажных перелетов может сказаться на стоимости остальных услуг и опций на рейсах.