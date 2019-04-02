Каждый имеет право на отдых!

Как писал Марк Твен: «Все говорят о плохой погоде, но никто не пытается её изменить». В таком же ключе можно выразиться и о проблемах современного общества.
Каждодневный стресс на работе и дома, однообразие будней, отсутствие времени на любимые занятия – все это влияет на наше самочувствие и эмоциональное состояние.
Туристическое агентство «Солнцетур» как никто понимает нужды своих клиентов и готово организовать качественный и интересный отдых как для туристов, отправляющихся в свое первое путешествие, так и для самых искушенных путешественников.
Путешествия – это не только возможность разгрузить себя от лишних мыслей и отдохнуть, но приобрести новые знакомства, впечатления, обогатиться духовно. Наша команда едина во мнении, что каждый человек заслуживает отдых, ведь работая весь год люди с нетерпением ждут отпуска, а наша задача сделать его максимально комфортным.
Не многие туристические фирмы могут похвастаться таким количеством партнеров, наш спектр услуг широк, и вы можете сами в этом убедиться:
Пакетные туры
Индивидуальные туры
Путевки в санатории России и СНГ
Круизы
Автобусные туры
Экскурсионные туры
Отдельное бронирование отелей, авиабилетов, Ж/Д билетов.
Удаленное бронирование тура (без посещения офиса)
Подготовка документов для получения Шенгенской визы
Оформление страховки для выезда за границу
Продажа туров в рассрочку и кредит
Подарочные карты на туры
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в турагенстве, особенность компании заключается в технологиях подбора туров по самым низким ценам. Ежедневно более 100 менеджеров в 50 офисах «Солнцетур», находят и публикуют на сайте компании https://solncetur.ru/tours туры по самым низким ценам. На данный момент на нашем сайте более 1000 спецпредложений и горящих туров. Согласитесь, выбор огромный!
История нашей компании начинается с 2006 года, когда был открыт первый офис в г. Иваново, а в 2009г. начал свою работу офис Солнцетур в г. Москва. Для удобства туристов было создано приложение для телефонов «Горящие туры». В настоящее время Солнцетур – это сеть федерального масштаба с приложением для всех типов мобильных устройств, сайтом с поддержкой онлайн покупок - не многие могут похвастаться таким ростом за относительно небольшой промежуток времени. Солнцетур - узнаваемый бренд, заслуживший доверие десятков тысяч туристов.
Если Вы еще не клиентов Солнцетур, у Вас всегда есть возможность им стать!
Для удобства туристов в городе Пскове, открыто два офиса:
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Офис Солнцетур Октябрьский
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Офис Солнцетур ТЦ Экватор
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г.Псков, Октябрьский пр. д. 23/25, 2 этаж
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г.Псков, ул. Коммунальная, д. 73а, 1 этаж
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т. 8 (8112) 29-61-90
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т. 8 (8112) 29-64-24
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Группа ВК www.vk.com/stur60
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Группа ВК www.vk.com/solncetur.pskov