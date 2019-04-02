Туризм

Каждый имеет право на отдых!

Как писал Марк Твен: «Все говорят о плохой погоде, но никто не пытается её изменить». В таком же ключе можно выразиться и о проблемах современного общества.

Каждодневный стресс на работе и дома, однообразие будней, отсутствие времени на любимые занятия – все это влияет на наше самочувствие и эмоциональное состояние.

Туристическое агентство «Солнцетур» как никто понимает нужды своих клиентов и готово организовать качественный и интересный отдых как для туристов, отправляющихся в свое первое путешествие, так и для самых искушенных путешественников.

Путешествия – это не только возможность разгрузить себя от лишних мыслей и отдохнуть, но приобрести новые знакомства, впечатления, обогатиться духовно. Наша команда едина во мнении, что каждый человек заслуживает отдых, ведь работая весь год люди с нетерпением ждут отпуска, а наша задача сделать его максимально комфортным.

Не многие туристические фирмы могут похвастаться таким количеством партнеров, наш спектр услуг широк, и вы можете сами в этом убедиться:

Пакетные туры

Индивидуальные туры

Путевки в санатории России и СНГ

Круизы

Автобусные туры

Экскурсионные туры

Отдельное бронирование отелей, авиабилетов, Ж/Д билетов.

Удаленное бронирование тура (без посещения офиса)

Подготовка документов для получения Шенгенской визы

Оформление страховки для выезда за границу

Продажа туров в рассрочку и кредит

Подарочные карты на туры

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в турагенстве, особенность компании заключается в технологиях подбора туров по самым низким ценам. Ежедневно более 100 менеджеров в 50 офисах «Солнцетур», находят и публикуют на сайте компании https://solncetur.ru/tours туры по самым низким ценам. На данный момент на нашем сайте более 1000 спецпредложений и горящих туров. Согласитесь, выбор огромный!

История нашей компании начинается с 2006 года, когда был открыт первый офис в г. Иваново, а в 2009г. начал свою работу офис Солнцетур в г. Москва. Для удобства туристов было создано приложение для телефонов «Горящие туры». В настоящее время Солнцетур – это сеть федерального масштаба с приложением для всех типов мобильных устройств, сайтом с поддержкой онлайн покупок - не многие могут похвастаться таким ростом за относительно небольшой промежуток времени. Солнцетур - узнаваемый бренд, заслуживший доверие десятков тысяч туристов.

Если Вы еще не клиентов Солнцетур, у Вас всегда есть возможность им стать!

Для удобства туристов в городе Пскове, открыто два офиса: