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Туризм

В России хотят разработать правила посещения отелей для гостей с животными

05.04.2019 13:56|ПсковКомментариев: 0

Российская федерация отельеров и рестораторов (ФРиО) считает, что нужно разработать правила посещения гостиниц и ресторанов для гостей, путешествующих с животными, сообщил в пятницу на презентации представительства федерации в Калининграде вице-президент ФРиО Максим Беляев, передает РИА Новости.

«К нам обратилась федерация кинологов России... с предложением создать правила посещения отелей и ресторанов гостям с собаками, с животными. Мне кажется, это очень важный вопрос», - сказал Беляев.

Он отметил, что владельцы собак и других животных, которые готовы брать питомцев с собой в путешествие, в основном имеют достаток выше среднего, поэтому готовы оплатить услугу, если бы ее могли предложить.

«И если уж президент поставил задачу развивать внутренний туризм и увеличивать доходы от этого туризма, то, наверное, нужно ориентироваться и на людей, которые хотят отправиться в путешествие со своими животными, и подготовить правила поведения в отелях и ресторанах для таких людей, и, в том числе, помочь отельерам и рестораторам принять гостей с животными», - добавил Беляев.

Источник: Псковская Лента Новостей
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