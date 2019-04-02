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Туризм

Школьники из Москвы посетят Псковскую область в рамках программы «Дорогами Александра Невского»

07.04.2019 16:51|ПсковКомментариев: 0

9–12 апреля туроператором «Славянский тур» запланирован прием школьных групп из Москвы в рамках федеральной дополнительной общеразвивающей программы «Дорогами Александра Невского» и федеральной программы по развитию детского экскурсионно-образовательного туризма «Живые уроки».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Информационном туристском центре Псковской области, программа «Дорогами Александра Невского» создана по итогам Всероссийского исторического конкурса «Имя России», в котором Александр Невский – древнерусский князь и полководец – набрал наибольшее количество голосов и был объявлен победителем и личностью нации.

Программа направлена на содействие формированию у российских школьников чувства ответственной гражданственности, гордости за культуру и историю своей многонациональной страны. Целью программы является привлечение внимания обучающихся к осмыслению героического прошлого и настоящего российского государства и общества, стимулируя тем самым воспитание патриотической позиции как нравственного качества, важнейшего компонента российской национально-гражданской и цивилизационной идентичности молодежи.

Туроператором данной программы выбран «Славянский тур», являющийся разработчиком тура «По следам Александра Невского», который стал победителем на региональном конкурсе по отбору лучшего туристского продукта.

Маршрут программы «Дорогами Александра Невского» пройдет по следующим дестинациям: Псков – Изборск – Печоры – Порхов – Великий Новгород.

9 апреля

09.15 – Обзорная экскурсия «Александр Невский – гордость Пскова» с посещением:

  • Воинского храма св. Благоверного Александра Невского.
  • Осмотр памятника  А. Невскому и его дружине на горе Соколиха.

11.00 – Продолжение экскурсии в Псковском Кремле.
12.00 – Интерактивная программа «В палатах белокаменных». Школьникам предстоит закрыть ворота в башне; встретить стрельца на крепостной стене. Основная часть программы проходит в Приказной палате, где гости смогут наблюдать работу подьячих, увидеть бытовую сцену из жизни посадских людей XVII века и поучаствовать в смотринах перед свадьбой дочери посадской вдовы.

16.00-18.00  –  Образовательные тренинги и творческие мероприятия в конференц-зале Газпрома (Псков)

 

10 апреля

09.50 – Посещение Изборской крепости XIV в. и Словенских ключей.

11.30 – Интерактивная образовательная программа «Путешествие из Изборска в Царьград»
Игра проходит в  усадьбе купца Анисимова на исторической экспозиции «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской  баталии». В процессе игры, дети  погружаются в атмосферу прошлого, знакомятся с  историей Изборска, отправляются в увлекательное и познавательное  путешествие по древним городам.

13.40 – Переезд в д. Сигово. Интерактивная программа «Кухня бабушки Кюлаотс». Программа включат в себя экскурсию по музею-усадьбе, домашнее представление по мотивам национальной сказки Сето, мастер-класс по приготовлению блюд национальной кухни, национальное угощение, традиционные игры и танцы народа Сето, старинные загадки.

15.30 – Переезд в Печоры на экскурсию «Монастырь-воин».

19.30-20.30 – Образовательные тренинги и творческие мероприятия в конференц-зале Газпрома (Псков)

 

11 апреля

09.00 – Отъезд в г. Порхов на обзорную экскурсию «Порхов – крепость на реке Шелонь».

11.00 – Посещение: Порховской крепости XIV в., где частично проходили съемки фильма «Александр. Невская битва», Никольской церкви (1412 г.), Дома-музея Порховского края с осмотром макета крепости, памятник Александру Невскому.

19.00 – 20.00 – Образовательные тренинги и творческие мероприятия в конференц-зале (Великий Новгород)

 

12 апреля

09.30 – Обзорная экскурсия по г. Великий Новгород с осмотром памятников А.Невскому. Экскурсия в Свято-Юрьев действующий мужской монастырь XII в.

Переезд в музей деревянного зодчества «Витославлицы». Необычный музей под открытым небом. Экспонаты в нем – дома, избы, часовни, построенные с XII по XVIII века. Произведения деревянного зодчества, перевезенные сюда из окрестных сел и деревень.

14.00 – Интерактивная экскурсия с посадником Сбыславом по Новгородскому Кремлю и Ярославову Дворищу. Посадник Господина Государя Великого Новгорода Сбыслав ведет сказ о том, как Детинец строили, о твердынях его – башнях крепкостенных, о славном князе Владимире Ярославиче, что воздвиг город каменный и делах его ратных. Рассказ о храме чудном Бориса и Глеба, что легендарный Садко и выстроил, о святынях собора Софийского – духовного центра Новгородской республики, где долгое время были захоронены мощи Новгородского князя св. А. Невского, о вратах Магдебургских, о дворе Владычном.

16.30-18.30 – Награждение, выдача сертификатов в конференц-зале (Великий Новгород)

Теги: #славянский тур
Источник: Псковская Лента Новостей
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