Туризм

Опрос: Большинство россиян никуда не поедут на майские праздники из-за отсутствия денег

Большинство россиян никуда не поедут на майские праздники из-за отсутствия денег. Как сообщает «Росбалт», об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Большинство – 63% - опрошенных ВЦИОМ россиян никуда не поедут на майские праздники. На вопрос, почему, 70% ответили, что у них нет денег на поездки. 10% сказали, что будут заняты на работе, 8% признались, что не могут никуда поехать из-за проблем со здоровьем. У 59% респондентов вообще не оказалось планов на майские праздники.

Еще 35% опрошенных сказали, что хотят на майские праздники съездить на дачу. 6% сказали, что подумывают о поездке в другие города России, 4% хотят выехать за пределы бывшего СССР, 2% сказали, что собираются в Крым.

Также оказалось, что в ближайшие пару лет 30% опрошенных планируют съездить в другие страны, а не планируют таких поездок 69%. Отдохнуть внутри России планируют 47%, а еще 51% опрошенных не хотели бы отправляться в такие поездки.