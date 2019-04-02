Туризм

Юных псковичей приглашают на интерактивную программу Изборского музея-заповедника

Одна из самых популярных интерактивных программ Изборского музея-заповедника - «Путешествие из Изборска в Царьград». Об этом сообщается на сайте музея.

Игра проходит в усадьбе купца Анисимова (ул. Печорская 41а) на исторической экспозиции «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии», а в теплое время года - в Изборской крепости.

В процессе игры, дети погружаются в атмосферу прошлого, знакомятся с историей Изборска, отправляются в увлекательное и познавательное путешествие по древним городам. Команды-участники выбирают свой корабль и героя, с которым им предстоит совершить дальнее плавание по водному пути из славного города Изборска до Царьграда, посетить древние города, преодолеть препятствия и трудности на пути, ответить на вопросы, решить непростые задачи и заработать очки.

Игровая программа для школьников 5-9 классов.

Продолжительность игры: 60 мин.

Подробности можно узнать по телефону - 8 (81148) 96 602