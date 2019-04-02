Туризм

Половина туристов никогда не путешествуют вместе с братом или сестрой

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru ко Дню братьев и сестер опросил туристов в социальных сетях, чтобы выяснить, как часто они отдыхают и путешествуют вместе с братом или сестрой.

День братьев и сестёр, отмечаемый 10 апреля, призван укрепить отношения между братьями и сёстрами.

Оказалось, что лишь 9% опрошенных отдыхают с братом или сестрой хотя бы раз в год.

По результатам опроса Tvil.ru, 49% опрошенных никогда не путешествуют со своими близкими родственниками, а 20% иногда отдыхают на курортах вместе с братом или сестрой.

23% опрошенных признались, что у них нет братьев и сестер.