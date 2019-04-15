Музей-заповедник «Изборск» приглашает на обзорные и тематические экскурсии

Государственный музей-заповедник «Изборск» приглашает всех желающих на обзорные и тематические экскурсии. Информация об экскурсиях опубликована на сайте музея-заповедника Изборск.
- «Изборск - древний русский город, форпост северо-запада Руси» (Труворово городище, Словенские ключи, Изборская крепость). Большая обзорная экскурсия. Продолжительность - 135 минут
- «Изборская крепость - Словенские ключи». Продолжительность - 90 минут
- «Крепость на Жеравьей горе». Продолжительность - 70 минут
- Экскурсия по экспозиции «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии» (дом купца Анисимова). Продолжительность - 45 минут
- Экскурсия по экспозиции «Русские и сето: одна земля - общая история» (дом купца Шведова). Продолжительность - 45 минут
- Экскурсия по экспозиции «Изборская земля - святые места для русской культуры» (дом купца Белянина). Продолжительность - 45 минут
- Экскурсия по Музею истории города Печоры (г.Печоры, ул.Международная, 3). Продолжительность - 45 минут
- «Быт и культура народа сето» (Музей - усадьба народа сето, д.Сигово). Продолжительность - 45 минут
- «В гостях у бабушки Кюлаотс». Продолжительность - 60 минут
Подробнее ознакомиться с программами можно на сайте музея.
Заказать экскурсию - 8 (81148) 96-602, izborsk@yandex.ru