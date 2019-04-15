16 апреля туроператор «Славянский тур» отмечает 26-летие

16 апреля исполняется 26 лет одной из старейших псковских компаний - туроператору «Славянский тур».
В течение многих лет «Славянский тур» организовывает отдых для псковичей, стараясь постоянно радовать своих туристов новыми предложениями, выгодными акциями, дарить только лучшие впечатления и эмоции.
Являясь туроператором по внутреннему и международному въездному туризму, «Славянский тур» активно участвует в продвижении Псковской области и постоянно представляет туристский потенциал региона на международных туристских выставках, в том числе в Лондоне, Берлине, Риге.
«Славянский тур» продолжает развивать свой экскурсионно-образовательный проект «Псковские уроки», входящий в федеральную программу «Живые уроки». В рамках проекта туроператор активно работает с комитетом по образованию Псковской области, комитетом по туризму Псковской области, управлением образования администрации города Пскова, ПсковГУ, Псковским филиалом РМАТ.
Туроператор в ходе своей деятельности сотрудничает почти со всеми объектами туристской индустрии области, представителями МИД России, Консульств Эстонии и Латвии, региональными СМИ, ТПП Псковской области, Фондом гарантий и развития предпринимательства Псковской области. «Славянский тур» - постоянный участник социальных проектов, спонсор городских и областных мероприятий.
В свой день рождения «Славянский тур» готов не только принимать подарки, но и дарить их.
Больше подробностей - в офисах компании.
Турфирма «Славянский Тур»
ул.Петровская, 31
ул.Кузбасской дивизии, 19 (ТРК Акваполис, 1-й этаж)
Телефон для справок - (8112) 79-30-97, (8112)700-700
Сайт турфирмы - www.slavtour.ru
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