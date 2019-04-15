Туризм

16 апреля туроператор «Славянский тур» отмечает 26-летие

16 апреля исполняется 26 лет одной из старейших псковских компаний - туроператору «Славянский тур».

В течение многих лет «Славянский тур» организовывает отдых для псковичей, стараясь постоянно радовать своих туристов новыми предложениями, выгодными акциями, дарить только лучшие впечатления и эмоции.

Являясь туроператором по внутреннему и международному въездному туризму, «Славянский тур» активно участвует в продвижении Псковской области и постоянно представляет туристский потенциал региона на международных туристских выставках, в том числе в Лондоне, Берлине, Риге.

«Славянский тур» продолжает развивать свой экскурсионно-образовательный проект «Псковские уроки», входящий в федеральную программу «Живые уроки». В рамках проекта туроператор активно работает с комитетом по образованию Псковской области, комитетом по туризму Псковской области, управлением образования администрации города Пскова, ПсковГУ, Псковским филиалом РМАТ.

Туроператор в ходе своей деятельности сотрудничает почти со всеми объектами туристской индустрии области, представителями МИД России, Консульств Эстонии и Латвии, региональными СМИ, ТПП Псковской области, Фондом гарантий и развития предпринимательства Псковской области. «Славянский тур» - постоянный участник социальных проектов, спонсор городских и областных мероприятий.

«Мы выражаем признательность всем своим партнерам за поддержку, за надежность, за оперативность, за доброе отношение к нашим туристам! – подчеркнула директор компании Изабелла Коваль. - Благодаря работе компании тысячи туристов открывают для себя мир, посещают самые интересные и красивые уголки планеты и открывают новые неизведанные направления. Мы благодарим за постоянство наших туристов, которые за долгие годы стали нашими друзьями».

В свой день рождения «Славянский тур» готов не только принимать подарки, но и дарить их.

В течение месяца при покупке тура всех ждут подарки и сюрпризы!

Больше подробностей - в офисах компании.

Турфирма «Славянский Тур»

ул.Петровская, 31

ул.Кузбасской дивизии, 19 (ТРК Акваполис, 1-й этаж)

Телефон для справок - (8112) 79-30-97, (8112)700-700

Сайт турфирмы - www.slavtour.ru

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