Туризм

Владимир Путин подписал закон о запрете хостелов в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещать хостелы в жилых домах. ​Соответствующий документ размещен на портале правовой информации, передает РБК.



Закон вступит в силу 1 октября этого года. Согласно тексту документа, размещение хостела или гостиницы в многоквартирном доме возможно только в случае, если это здание переведено в нежилой фонд. Помещение необходимо будет оборудовать системой звукоизоляции, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, сейфами.



Закон был принят Советом Федерации 10 апреля. Прошлую редакцию документа, принятую Госдумой, верхняя палата парламента отклонила, поскольку сочла недостаточным утвержденный десятидневный срок перехода на новые правила. Документ был доработан согласительной комиссией.