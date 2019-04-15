Туризм

Псковская область названа одним из лучших регионов с всемирным наследием

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил туристов в социальных сетях, чтобы выяснить, где в стране самые интересные исторические достопримечательности.

Опрос был проведен к Международному дню памятников и исторических мест или Дню всемирного культурного наследия, который отмечают 18 апреля с 1984 года.

Половина опрошенных туристов признали город на Неве местом с самыми интересными памятниками истории и культуры.

По результатам опроса Tvil.ru, за Санкт-Петербург как город с самыми интересными достопримечательностями проголосовали 50% туристов

Второе и третье места среди субъектов РФ с самым интересным культурным наследием поделили Ленинградская (Выборг, Гатчина, др.) и Псковская области (Псков, Печоры, др.) - по 10% опрошенных.

Москва, Екатеринбург и Владимирская область, где расположены «жемчужины» Золотого кольца - Владимир и Суздаль, попали в первую пятерку субъектов с лучшими достопримечательностями - по 7% опрошенных.

Туристы также отметили Казань, Московскую область (Сергиев Посад, Звенигород и др.) и Ярославскую область (Ярославль, Переславль, Углич и др.) среди городов и регионов с самым ценным историческим наследием.