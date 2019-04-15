Туризм

Россияне в 2019 году стали чаще организовывать свои турпоездки самостоятельно

Доля россиян, предпочитающих без помощи турфирм организовывать свой отпуск, в 2019 году превысила 30%, показал мартовский опрос аналитического центра НАФИ.

«С 2018 года выросла доля россиян, которые предпочитают самостоятельно организовывать отпуск. В частности, билеты сами бронируют 34% путешественников (было 28%), а жилье - 32% (вместо 26%)», - сообщили в НАФИ.

Люди молодого и среднего возраста (до 44 лет) чаще пожилых предпочитают организовывать свой отдых сами - а именно, покупать билеты (46%) и бронировать жилье (45%). Среди туристов старше 60 лет так делает только каждый десятый (15% покупают билеты, 12% бронируют жилье).

«Доля тех, кто обращается в турагентства для организации предстоящего отпуска, не изменилась: так поступает каждый третий россиянин (29%). Интересно, что жители российских столиц самостоятельно планируют отпуск реже жителей других городов, 37% из них пользуются услугами турагентств», - заметили в эксперты.

Также опрос показал, что до 12% выросла доля россиян, которые в отпуске планируют взять напрокат автомобиль (+8%). Наиболее востребована эта услуга среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга (17%) преимущественно молодого и среднего возраста.