Туризм

На выездном заседании Госдумы в Пушкинских Горах обсудили визовый режим

В Пушкинских Горах на выездном заседании комитета Госдумы по культуре озвучили, что ограничения, касающиеся визового режима, в настоящее время значительны. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, данный вопрос обсуждали сегодня, 27 мая, с участием председателя комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко отметил, что необходимо рассмотреть возможность введения электронных виз, чтобы стимулировать въездной туризм.

Также в ходе заседания был поднят вопрос с автомобильными пунктами пропуска, по словам Виктора Остренко, 5-6-часовое пребывание на границе вызывает негативное мнение туристов о Псковской области.