Туризм

Топ-10 российских авиакомпаний, где кормят на борту вкуснее всего

Сервис путешествий Туту.ру проанализировал около 27,5 тысяч размещенных на сайте отзывов (с апреля 2018 года по апрель 2019), которые пассажиры оставили после совершения полета, и составил топ-10 российских и топ-10 зарубежных авиакомпаний с самым вкусным питанием на борту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сервисе путешествий Туту.ру.

Своими впечатлениями делились только те пользователи, которые приобрели билет при помощи Туту.ру и уже слетали по маршруту. Пользователи оставляют отзывы об авиакомпаниях с конца 2016 года, на их основе формируется оценка авиаперевозчика, доступная всем посетителям при поиске билета на сайте.

По 10-балльной шкале пассажиры оценивают общее впечатление от авиакомпании, отношение бортпроводников, качество питания (если оно было на борту), состояние самолета, точность вылета. Пассажир также может оставить подробный отзыв о перелете в свободной форме. Все текстовые отзывы проходят модерацию, отсеиваются отзывы, содержащие ненормативную лексику, нарушающие законы и этические нормы, бессодержательные и не имеющие отношения к рейсу.

Второй год подряд возглавляет десятку «самых вкусных» авиаперевозчиков S7 Airlines, на втором месте «Аврора». А замыкает тройку Red Wings, который вытеснил из тройки лидеров «Аэрофлот».

№1. S7 Airlines. Авиакомпания кормит на перелетах любой длительности, за что и получает высокие оценки. Пассажирам обычно нравятся сэндвичи, которыми угощают во время перелетов длительностью менее 3 часов. Плохие отзывы сэндвичи получают только от вегетарианцев и тех, кто не ест хлеб или майонез.

Во время перелетов длительностью более 3 часов пассажирам предоставляют горячее питание. Порции в большинстве случаев называют достаточными, питание вкусным, есть несколько жалоб на рыбные блюда. Видимо, не всегда удаются. Иногда сетуют на то, что нельзя заменить стандартные блюда на веганские — надо обязательно заказывать дополнительное питание.

Примеры отзывов:

«Выдают плед, чтоб укрыться. Кормят. На выбор сок в ассортименте, чай (можно с лимоном) или кофе (можно со сливками) и гамбургер либо с курицей, либо с сыром. Все что нужно, чтоб «не засохнуть», и тратиться на дорогую еду в аэропорту не нужно», — написал пассажир рейса Тюмень — Москва.

«Перелёт прошёл хорошо. Но удручает питание на борту. То, что называется сэндвичем, есть невкусно и совсем неполезно, ибо изобилует майонезом. Мое мнение: систему питания надо улучшить/изменить/доработать)», — оставил отзыв пассажир рейса Москва — Краснодар.

№2. «Аврора». На рейсах продолжительностью до 3 часов предлагаются прохладительные напитки, свыше — горячее питание. Пассажиры радуются факту наличия питания и удивляются, что еда вкусная. Однако есть жалобы на то, что выбора питания практически нет. Так как на выбор блюда из курицы и рыбы, но курица быстро заканчивается. В итоге половина пассажиров вынуждены соглашаться на рыбу или оставаться голодными.

Примеры отзывов:

«Полет нормальный, плохо что курица закончилась быстро, минтай я не ем», — написал пассажир рейса Якутск — Владивосток.

«Впервые у меня полёт с этой компанией и неожиданно очень классно всё! Классная кашка овсяная на яблочном соке на завтрак особенно вкуснючая!», — написал пассажир рейса Хабаровск — Сеул.

№3. Red Wings Airlines. На рейсах продолжительностью до 3 часов — холодные закуски и напитки. Свыше 3 часов — горячее питание. Меню разное для разных направлений. Авиакомпания кормит, независимо от длительности перелета. Это вызывает удивление и благодарность. Пассажиры положительно оценивают размер порций и качества блюд. Встречаются отзывы о том, что курицу при наличии альтернативы лучше не брать. Сетуют на небольшой выбор питания: на некоторых направлениях выбор из двух горячих блюд, а на некоторых и вовсе одно блюдо, без выбора. Пассажиры недовольны выбором напитков — просят включить в меню соки.

Примеры отзывов:

«Я ночью не кушаю, но запах еды был настолько притягательный, что с удовольствием съела предложенную еду», — оставил отзыв пассажир рейса Москва — Симферополь.

«Первый раз за 30 лет услышал запах гречки в самолете. Обед был очень вкусный, не в пример Аэрофлоту с его бутербродом», — из отзыва пассажира рейса Петербург — Краснодар.

«Даже горячую еду давали, правда, качество так себе, на 3+, тоже сказали и соседи в ряду. П.С. Курицу не берите, берите котлету», — написал пассажир рейса Москва — Сочи.